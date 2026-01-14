Из пяти населенных пунктов Запорожской области эвакуируют 40 детей

По его словам, эвакуации подлежат 40 детей из 26 семей в двух общинах. Для их приема и временного размещения определена Черкасская область.

Кулеба отметил, что решение об обязательной эвакуации является сложным, однако необходимым в условиях угроз безопасности.

"Обязательная эвакуация - всегда тяжелый шаг. Но в условиях постоянных обстрелов это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего - детей", - отметил он.

Он подчеркнул, что государство обеспечивает четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и всестороннюю поддержку семей на каждом этапе.

К процессу привлечены Министерство социальной политики, Министерство внутренних дел, местные власти и профильные службы.