Из пяти населенных пунктов Запорожской области эвакуируют 40 детей

Сегодня было принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
По его словам, эвакуации подлежат 40 детей из 26 семей в двух общинах. Для их приема и временного размещения определена Черкасская область.
Кулеба отметил, что решение об обязательной эвакуации является сложным, однако необходимым в условиях угроз безопасности.
"Обязательная эвакуация - всегда тяжелый шаг. Но в условиях постоянных обстрелов это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего - детей", - отметил он.
Он подчеркнул, что государство обеспечивает четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и всестороннюю поддержку семей на каждом этапе.
К процессу привлечены Министерство социальной политики, Министерство внутренних дел, местные власти и профильные службы.
Ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями.
Также известно, что в громадах Донецкой области, которые отнесены к зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.
Сейчас в Украине действует 20 транзитных центров в разных регионах, а непосредственно на прифронтовых территориях эвакуацию осуществляют специализированные подразделения ГСЧС "Феникс" и Национальной полиции "Белый Ангел".
Ранее также сообщалось об обязательной эвакуации жителей из 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области и о решении вывезти детей из 19 населенных пунктов Донецкой области и маломобильных лиц из Запорожской области в более безопасные регионы.