Общество Образование Деньги Изменения

Из пяти населенных пунктов Запорожской области эвакуируют 40 детей

Иллюстративное фото: из пяти населенных пунктов Запорожской области эвакуируют детей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня было принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

По его словам, эвакуации подлежат 40 детей из 26 семей в двух общинах. Для их приема и временного размещения определена Черкасская область.

Кулеба отметил, что решение об обязательной эвакуации является сложным, однако необходимым в условиях угроз безопасности.

"Обязательная эвакуация - всегда тяжелый шаг. Но в условиях постоянных обстрелов это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего - детей", - отметил он.

Он подчеркнул, что государство обеспечивает четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и всестороннюю поддержку семей на каждом этапе.

К процессу привлечены Министерство социальной политики, Министерство внутренних дел, местные власти и профильные службы.

 

Эвакуация с прифронтовых территорий

Ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями.

Также известно, что в громадах Донецкой области, которые отнесены к зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

Сейчас в Украине действует 20 транзитных центров в разных регионах, а непосредственно на прифронтовых территориях эвакуацию осуществляют специализированные подразделения ГСЧС "Феникс" и Национальной полиции "Белый Ангел".

Ранее также сообщалось об обязательной эвакуации жителей из 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области и о решении вывезти детей из 19 населенных пунктов Донецкой области и маломобильных лиц из Запорожской области в более безопасные регионы.

Запорожская областьЭвакуацияВойна в УкраинеДети