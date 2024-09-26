В Івано-Франківську відбивають атаку "Шахедів", пролунали вибухи

В районі міста Івано-Франківськ цієї ночі, 26 вересня, пролунали вибухи. Триває робота протиповітряної оборони через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа та місцеві пабліки.

Вибухи було чути в Івано-Франківську близько четвертої години ночі.

"Увага! Працює ППО! Будьте обережні!" - йдеться в публікації Івано-франківського міського голови в Telegram.

Крім того, він закликав місцевих жителів не оприлюднювати в інтернеті фото чи відео бойової роботи, та нагадав про правила щодо інформ-тиші.

Додамо, в Івано-Франківську нові звуки вибухів пролунали також близько 04.04.

Перед тим, ще о 03.18, у командуванні Повітряних сил інформували про загрозу "Шахедів" для Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Зазначимо, що в 04:12 на Прикарпатті оголосили про відбій повітряної тривоги.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 25 вересня запустили ударні безпілотники типу "Шахеди" по України. Через загрозу ворожих дронових атак у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Крім того, близько пів на дванадцяту ночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вона триває досі.

Додамо, також в ЗМІ повідомляли про вибухи у Хмельницькій області, й перед тим військові інформували про рух "Шахедів" у бік Старокостянтинова.

Також і у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе, й у столиці було чути вибухи, триває робота ППО.