ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Івано-Франківську відбивають атаку "Шахедів", пролунали вибухи

Івано-Франківськ, Четвер 26 вересня 2024 04:10
UA EN RU
В Івано-Франківську відбивають атаку "Шахедів", пролунали вибухи Фото: в Івано-Франківську пролунали вибухи через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Івано-Франківськ цієї ночі, 26 вересня, пролунали вибухи. Триває робота протиповітряної оборони через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа та місцеві пабліки.

Вибухи було чути в Івано-Франківську близько четвертої години ночі.

"Увага! Працює ППО! Будьте обережні!" - йдеться в публікації Івано-франківського міського голови в Telegram.

Крім того, він закликав місцевих жителів не оприлюднювати в інтернеті фото чи відео бойової роботи, та нагадав про правила щодо інформ-тиші.

Додамо, в Івано-Франківську нові звуки вибухів пролунали також близько 04.04.

Перед тим, ще о 03.18, у командуванні Повітряних сил інформували про загрозу "Шахедів" для Івано-Франківської та Чернівецької областей.

В Івано-Франківську відбивають атаку &quot;Шахедів&quot;, пролунали вибухи

Зазначимо, що в 04:12 на Прикарпатті оголосили про відбій повітряної тривоги.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 25 вересня запустили ударні безпілотники типу "Шахеди" по України. Через загрозу ворожих дронових атак у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Крім того, близько пів на дванадцяту ночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вона триває досі.

Додамо, також в ЗМІ повідомляли про вибухи у Хмельницькій області, й перед тим військові інформували про рух "Шахедів" у бік Старокостянтинова.

Також і у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе, й у столиці було чути вибухи, триває робота ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Вибухи Атака дронів
NEWS
Що відомо про ядерні погрози Путіна та як реагує Україна
Що відомо про ядерні погрози Путіна та як реагує Україна
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні