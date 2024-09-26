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У Києві також оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Київ, Четвер 26 вересня 2024 01:49
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У Києві також оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 26 вересня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал про загрозу атак з повітря пролунав у столиці приблизно о 01.40.

Начальник КМВА Сергій Попко у своїй заяві у Telegram повідомив про загрозу застосування ударних дронів з півночі.

"Перебувайте в укриттях до відбою!" - закликали мешканців Києва.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що в районі столиці був зафіксований ворожий безпілотник.

У Києві також оголосили повітряну тривогу через загрозу &quot;Шахедів&quot;

Крім того, у Київській області триває робота ППО, яка почалася ще близько 23.30.

У Києві також оголосили повітряну тривогу через загрозу &quot;Шахедів&quot;

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 25 вересня був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахеди" по України. Через загрозу ворожих дронових атак у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Крім того, близько пів на дванадцяту ночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вона триває досі.

Додамо, також в ЗМІ повідомляли про вибухи у Хмельницькій області, й перед тим військові інформували про рух "Шахедів" у бік Старокостянтинова.

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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