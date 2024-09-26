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У Києві пролунав вибух

Київ, Четвер 26 вересня 2024 01:51
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У Києві пролунав вибух Фото: у Києві пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ.

В столиці та області оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих дронів типу "Шахед".

Військові повідомляють про БпЛА в районі Києва і радять перебувати в укриттях.

Моніторингові пабліки повідомляють, що в напрямку Броварів та Борисполя рухаються два "Шахеда". Загалом курсом на Київ рухаються близько 7 дронів, але вони можуть змінити курс.

Нічна атака дронами

Ввечері у середу, 25 вересня, російські терористи запустили в напрямку України "Шахеди". В низці областей було оголошено повітряну тривогу.

О 1:40 було оголошено повітряну тривогу в Києві через наближення до міста ворожих БпЛА.

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