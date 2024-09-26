У Києві пролунав вибух

У Києві було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ.

В столиці та області оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих дронів типу "Шахед". Військові повідомляють про БпЛА в районі Києва і радять перебувати в укриттях. Моніторингові пабліки повідомляють, що в напрямку Броварів та Борисполя рухаються два "Шахеда". Загалом курсом на Київ рухаються близько 7 дронів, але вони можуть змінити курс.