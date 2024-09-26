В Ивано-Франковске отбивают атаку "Шахедов", раздались взрывы
В районе города Ивано-Франковск этой ночью, 26 сентября, раздались взрывы. Ведется работа противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и местные паблики.
Взрывы были слышны в Ивано-Франковске около четырех часов ночи.
"Внимание! Работает ПВО! Будьте осторожны!" - говорится в публикации Ивано-Франковского городского головы в Telegram.
Кроме того, он призвал местных жителей не обнародовать в интернете фото или видео боевой работы, и напомнил о правилах информ-тишины.
Добавим, в Ивано-Франковске новые звуки взрывов раздались также около 04.04.
Перед этим, еще в 03:18, в командовании Воздушных сил информировали об угрозе "Шахедов" для Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Отметим, что в 04:12 на Прикарпатье объявили об отбое воздушной тревоги.
Ночная дроновая атака
Напомним, российские оккупанты вечером 25 сентября запустили ударные беспилотники типа "Шахеды" по Украине. Из-за угрозы вражеских дроновых атак в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, около половины двенадцатого ночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, и она продолжается до сих пор.
Добавим, также в СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, и прежде военные информировали о движении "Шахедов" в сторону Староконстантинова.
Также и в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе, и в столице были слышны взрывы, продолжается работа ПВО.
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