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В Ивано-Франковске отбивают атаку "Шахедов", раздались взрывы

Ивано-Франковск, Четверг 26 сентября 2024 04:10
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В Ивано-Франковске отбивают атаку "Шахедов", раздались взрывы Фото: в Ивано-Франковске раздались взрывы из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Ивано-Франковск этой ночью, 26 сентября, раздались взрывы. Ведется работа противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и местные паблики.

Взрывы были слышны в Ивано-Франковске около четырех часов ночи.

"Внимание! Работает ПВО! Будьте осторожны!" - говорится в публикации Ивано-Франковского городского головы в Telegram.

Кроме того, он призвал местных жителей не обнародовать в интернете фото или видео боевой работы, и напомнил о правилах информ-тишины.

Добавим, в Ивано-Франковске новые звуки взрывов раздались также около 04.04.

Перед этим, еще в 03:18, в командовании Воздушных сил информировали об угрозе "Шахедов" для Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В Ивано-Франковске отбивают атаку &quot;Шахедов&quot;, раздались взрывы

Отметим, что в 04:12 на Прикарпатье объявили об отбое воздушной тревоги.

Ночная дроновая атака

Напомним, российские оккупанты вечером 25 сентября запустили ударные беспилотники типа "Шахеды" по Украине. Из-за угрозы вражеских дроновых атак в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, около половины двенадцатого ночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, и она продолжается до сих пор.

Добавим, также в СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, и прежде военные информировали о движении "Шахедов" в сторону Староконстантинова.

Также и в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе, и в столице были слышны взрывы, продолжается работа ПВО.

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Ивано-Франковск Взрывы Атака дронов
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