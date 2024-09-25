В низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"
Росіяни знову запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші дрони почали залітати на території країни ще о 20:35 через територію Сумської області та рухатися в напрямку Харківської області.
Опісля частина БпЛА змінила курс у напрямку Чернігівської, а частина - в напрямку Полтавської області.
О 22:34 військові повідомили про запуск дронів з Херсонської в напрямку Миколаївської області. Вони рухаються північно-західним курсом.
Згодом повідомили про рух БпЛА з Полтавської у напрямку Черкаської області.
Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних дронів у Кіровоградській області з Миколаївської та Полтавської областей.
Також було зафіксовано ворожий БпЛА в районі Черкас.
О 23:15 військові повідомили про нову групу безпілотників, що рухається у Сумській області в західному напрямку.
Також повідомляється про рух ударних БпЛА у напрямку Київської області з Чернігівської та Черкаської областей.
Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, рухаються в західному напрямку.
Оновлено 23:52
Військові повідомляють про загрозу застосування ударних БпЛА для Вінницької області. В області вже оголошено повітряну тривогу.
Також повідомляється про ворожий дрон у районі Чернігова.
Тим часом чергові групи ворожих БпЛА залітають до Сумської області, рухаються у західному напрямку.
Оновлено 0:16
Ударні БпЛА типу Shahed рухаються з акваторії Чорного моря та Миколаївської області в напрямку Одеської області.
Оновлено 0:24
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської області.
Моніторингові пабліки повідомляють про рух "Шахедів" з Білорусі в напрямку міста Славутич. Також повідомляється, що над Україною загалом фіксується 30 ворожих дронів.
Оновлено 0:36
Чергові групи ворожих БпЛА зафіксовані у Херсонській області, рухаються у напрямку Миколаївської області.
Також військові повідомляють про загрозу ворожих дронів для Хмельницької області з Вінницької області.
В даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:
Обстріли України
Вдень у середу, 25 вересня, росіяни обстріляли місто Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок атаки були пошкоджені дві багатоповерхівки, крамниці й автомобілі. Дві людини загинули, 15 зазнали поранень.
За останню добу на фронті відбулися 159 бойових зіткнень. Агресор продовжує спроби зламати оборону ЗСУ в Донецькій області.
Крім того, військові знищили два арсенали ворожих боєприпасів на сході країни.
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