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У Київській області працює ППО через ворожі безпілотники

Середа 25 вересня 2024 23:41
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У Київській області працює ППО через ворожі безпілотники Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області пізно ввечері 25 вересня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Причиною є фіксація руху ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про бойову роботу оборонців неба над Київською областю стало відомо близько пів на дванадцяту ночі.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - розповіли в адміністрації.

Також в ОВА закликали місцевих жителів перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, та дотримуватися інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в заяві КОВА.

Перед тим (о 23.118) у командуванні Повітряних сил попереджали про рух "Шахедів" у бік Київської області.

"Київщина, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини та Черкащини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - передали військові.

У Київській області працює ППО через ворожі безпілотники

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 вересня війська РФ запустили по Україні ракету "Іскандер", дві Х-59/69, одну невстановленого типу та 81 "Шахед". У результаті протиповітряної боротьби було знищено 66 із цих безпілотників.

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Київська область Атака дронів
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