Іти у школу більше не потрібно. Як змінити місце навчання дитини в Києві онлайн

Головне: Мета нової послуги : тепер батьки можуть перевести дитину до іншої школи віддалено, не відвідуючи навчальний заклад особисто.

: тепер батьки можуть перевести дитину до іншої школи віддалено, не відвідуючи навчальний заклад особисто. Важливі нюанси : онлайн-послуга доступна лише для комунальних шкіл столиці та за умови, що заклад відкрив набір на переведення.

: онлайн-послуга доступна лише для комунальних шкіл столиці та за умови, що заклад відкрив набір на переведення. Як подати заяву : авторизуватися в особистому кабінеті на Порталі послуг Києва, обрати сервіс "Переведення дитини в нову школу", заповнити заявку та відстежувати її статус.

: авторизуватися в особистому кабінеті на Порталі послуг Києва, обрати сервіс "Переведення дитини в нову школу", заповнити заявку та відстежувати її статус. Право вибору : під час подання заяви можна вказати - за наявності у конкретній школі - бажаний тип класу (денний, дистанційний, спеціальний) та зручну форму здобуття освіти (очна, заочна, екстернатна тощо).

: під час подання заяви можна вказати - за наявності у конкретній школі - бажаний тип класу (денний, дистанційний, спеціальний) та зручну форму здобуття освіти (очна, заочна, екстернатна тощо). Фінал процедури: переведення завершується після отримання підтвердження від нової школи (за наявності вільного місця), тоді попередній заклад оформлює відрахування.

Що саме змінилось для батьків школярів

Портал послуг - це онлайн-платформа, яка надає мешканцям Києва зручний доступ до різних міських сервісів.

У КМДА розповіли, що нещодавно там запрацювала нова електронна послуга, яка дозволяє батькам дистанційно подати заяву на переведення дитини до іншого закладу загальної середньої освіти.

Тобто відтепер увесь процес можна здійснити онлайн - без необхідності особисто відвідувати школу для оформлення відповідних документів.

"Ми послідовно переводимо освітні послуги в цифровий формат, щоб зробити їх максимально зручними для батьків", - повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

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В яких випадках така послуга "не спрацює"

Заступник голови КМДА розповів, що онлайн-переведення між школами - це ще один сервіс, який:

економить час;

спрощує взаємодію із закладами освіти;

дозволяє пройти більшість процедур дистанційно.

"Для сучасного міста - це вже не додаткова можливість, а необхідний стандарт якості послуг", - наголосив Мондриївський.

Проте батькам школярів важливо розуміти, що сервіс доступний для переведення до тих закладів освіти, які відкрили набір "на переведення учнів і відрахування".

Крім того, послуга доступна винятково для комунальних шкіл столиці (тобто для приватних закладів вона наразі "не спрацює").

Як змінити місце навчання дитини дистанційно

Для того, щоб скористатися новою освітньою послугою, необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті на Порталі послуг Києва;

вибрати сервіс "Переведення дитини в нову школу";

заповнити та подати електронну заяву;

відстежувати статус її опрацювання онлайн.

Послуга "Переведення дитини в нову школу" на Порталі (скриншот: kyivcity.gov.ua)

У КМДА зауважили, що під час подання заяви батьки можуть вибрати бажаний тип класу та форму здобуття освіти (якщо такі доступні в обраному закладі).

Передбачена, зокрема, можливість вибору:

між класами загального типу (денними або змішаними), дистанційними та спеціальними класами;

між різними формами навчання - очною, дистанційною, дистанційною з українознавчим компонентом, вечірньою, заочною, мережевою чи екстернатною.

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Громадянам пояснили, що такий підхід дозволяє врахувати індивідуальні потреби дитини та побажання родини.

Для завершення процедури переведення дитини необхідно отримати підтвердження від нового закладу освіти - щодо можливості зарахування (за наявності вільних місць).

Після цього: