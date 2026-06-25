Іти у школу більше не потрібно. Як змінити місце навчання дитини в Києві онлайн

На Порталі послуг Києва з'явився новий корисний цифровий сервіс. Він дозволяє батькам подавати заяву на переведення дитини до іншої школи дистанційно - навіть не виходячи з дому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Портал послуг - це онлайн-платформа, яка надає мешканцям Києва зручний доступ до різних міських сервісів.
У КМДА розповіли, що нещодавно там запрацювала нова електронна послуга, яка дозволяє батькам дистанційно подати заяву на переведення дитини до іншого закладу загальної середньої освіти.
Тобто відтепер увесь процес можна здійснити онлайн - без необхідності особисто відвідувати школу для оформлення відповідних документів.
"Ми послідовно переводимо освітні послуги в цифровий формат, щоб зробити їх максимально зручними для батьків", - повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.
Заступник голови КМДА розповів, що онлайн-переведення між школами - це ще один сервіс, який:
"Для сучасного міста - це вже не додаткова можливість, а необхідний стандарт якості послуг", - наголосив Мондриївський.
Проте батькам школярів важливо розуміти, що сервіс доступний для переведення до тих закладів освіти, які відкрили набір "на переведення учнів і відрахування".
Крім того, послуга доступна винятково для комунальних шкіл столиці (тобто для приватних закладів вона наразі "не спрацює").
Для того, щоб скористатися новою освітньою послугою, необхідно:
У КМДА зауважили, що під час подання заяви батьки можуть вибрати бажаний тип класу та форму здобуття освіти (якщо такі доступні в обраному закладі).
Передбачена, зокрема, можливість вибору:
Громадянам пояснили, що такий підхід дозволяє врахувати індивідуальні потреби дитини та побажання родини.
Для завершення процедури переведення дитини необхідно отримати підтвердження від нового закладу освіти - щодо можливості зарахування (за наявності вільних місць).
Після цього:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один із прифронтових облцентрів масово закриє школи і дитсадки з 1 вересня (та публікували повний список цих навчальних закладів).
Крім того, ми пояснювали, навіщо Україна переходить на 12-річну школу й кого зміни торкнуться вже цього року.
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