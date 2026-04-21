Один з прифронтових облцентрів масово закриє школи і дитсадки з 1 вересня

З 1 вересня 2026 року у Херсоні закриється чимала кількість шкіл і садочків. Працювати тимчасово перестануть також деякі заклади позашкільної освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослава Шанька.

Чому та скільки всього освітніх закладів закривають

Згідно з документом, рішення про тимчасове припинення навчального процесу в закладах освіти, засновником яких є Херсонська міська рада, схвалили:

у зв'язку зі зменшенням "контингенту вихованців/учнів" (по суті - кількості дітей);

(по суті - кількості дітей); для ефективного формування на 2026/2027 навчальний рік мережі закладів освіти (орієнтованої на реальні та прогнозовані потреби жителів Херсонської міської територіальної громади);

(орієнтованої на реальні та прогнозовані потреби жителів Херсонської міської територіальної громади); на підставі службової записки начальника управління освіти Херсонської міської ради.

Отже, з 1 вересня 2026 року в місті:

призупиняють роботу значної частини дитячих садочків;

тимчасомо припиняють навчання у низці шкіл - на рівні початкової, базової та повної середньої освіти;

застосовують обмеження до окремих позашкільних закладів.

На практиці йдеться про суттєве скорочення доступу до очного навчання у Херсоні.

Виходячи із додатків до розпорядження, в цілому згадується 71 заклад:

49 закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, де є дошкільні підрозділи;

17 закладів загальної середньої освіти (школи, гімназії, навчально-виховні комплекси);

5 закладів позашкільної освіти.

При цьому їхніх керівників зобов'язали:

забезпечити переведення дітей до інших навчальних закладів відповідного рівня (за бажанням батьків);

вирішити всі кадрові питання - стосовно працівників (відповідно до чинного трудового законодавства).

Які заклади закривають для дошкільнят

Перелік 49 закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, в яких з 01.09.2026 тимчасово припиняється освітня діяльність (процес) зі здобуття дошкільної освіти у 2026/2027 навчальному році, такий:

Херсонський заклад дошкільної освіти №1 санаторного типу Херсонської міської ради (ХМР);

Херсонський заклад дошкільної освіти №2 музично-естетичного профілю "Перлинка" ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №3 ХМР;

Комишанський дитячий садок №6 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №7 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №13 комбінованого типу ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №14 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №15 ХМР;

Херсонський дитячий садок №17 ХМР;

Херсонський дошкільний навчальний заклад - центр розвитку дитини №20 "Пірамідка" ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №22 комбінованого типу ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №23 ХМР;

Антонівський заклад дошкільної освіти №26 комбінованого типу ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №28 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №30 комбінованого типу ХМР;

Херсонський ясла-садок №32 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №34 комбінованого типу ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №35 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №38 комбінованого типу ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №40 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №44 ХМР;

Зеленівський заклад дошкільної освіти №47 ХМР;

Зеленівський дитячий садок №48 ХМР;

Зимівницький заклад дошкільної освіти №50 ХМР;

Антонівський заклад дошкільної освіти №51 ХМР;

Антонівський заклад дошкільної освіти №53 ХМР;

Наддніпрянський ясла-садок №55 ХМР;

Херсонський ясла-садок №57 ХМР;

Херсонський дитячий садок №58 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти компенсуючого типу - центр розвитку дитини №60 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №62 ХМР;

Комишанський ясла-садок №63 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №69 санаторного типу ХМР;

Приозерний заклад дошкільної освіти №70 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №73 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №76 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №77 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №80 комбінованого типу ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №82 ХМР;

Херсонський заклад дошкільної освіти №85 ХМР;

Садівський заклад дошкільної освіти ХМР;

Херсонська гімназія №5 ХМР;

Херсонська початкова школа №7 ХМР;

Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" №8 ХМР;

Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №15 ХМР;

Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - спеціальна загальноосвітня школа І ступеня" №29 ХМР;

Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів №40 ХМР;

Сонячний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №43 ХМР;

Жовтневська школа-сад №86 ХМР.

Які заклади не прийматимуть школярів

Перелік 17 закладів загальної середньої освіти - в яких з 01.09.2026 тимчасово припиняється освітня діяльність зі здобуття початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти (у 2026/2027 навчальному році) є таким:

Херсонська гімназія №2 ХМР;

Херсонська гімназія №5 ХМР;

Херсонська початкова школа №7 ХМР;

Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" №8 ХМР;

Херсонська гімназія №13 ХМР;

Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 ХМР;

Антонівська гімназія №21 ХМР;

Херсонська початкова школа №25 "Веселка" ХМР;

Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - спеціальна загальноосвітня школа І ступеня" №29 ХМР;

Херсонська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №34 ХМР;

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 ХМР;

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 імені В. Дробота ХМР;

Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів №40 ХМР;

Сонячний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №43 ХМР;

Херсонський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей журналістики, економіки та правознавства" ХМР;

Садівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ХМР;

Жовтневська школа-сад №86 ХМР.

Які заклади позашкільної освіти закривають

Згідно з Додатком 3 до розпорядження начальника Херсонської міської

військової адміністрації, перелік закладів позашкільної освіти (які закривають з 1 вересня) такий:

Херсонська міська дитячо-юнацька спортивна школа №3 ХМР;

Херсонська дитячо-юнацька спортивна школа №6 ХМР;

Херсонський дитячо-юнацький клуб моряків і річковиків з флотилією ХМР;

Херсонський міжшкільний навчально-виробничий комбінат ХМР;

Херсонський центр спортивно-оздоровчої роботи "Юнга" ХМР.

Отже, як бачимо, серед установ, які потрапили до списків, - як великі школи та дитсадки у різних районах Херсона, так і освітні заклади у деяких населених пунктах громади.

Формально рішення називають "тимчасовим", а охоплює воно значну частину освітньої інфраструктури для дітей різного віку.