ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Один з прифронтових облцентрів масово закриє школи і дитсадки з 1 вересня

14:46 21.04.2026 Вт
5 хв
Свої двері для дітей закриють понад 70 освітніх закладів
aimg Ірина Костенко
Один з прифронтових облцентрів масово закриє школи і дитсадки з 1 вересня Очного навчання для дітей стане менше (фото ілюстративне: Getty Images)

З 1 вересня 2026 року у Херсоні закриється чимала кількість шкіл і садочків. Працювати тимчасово перестануть також деякі заклади позашкільної освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослава Шанька.

Читайте також: Початкова школа по-новому: яку освітню програму затвердило МОН і що вона змінює

Чому та скільки всього освітніх закладів закривають

Згідно з документом, рішення про тимчасове припинення навчального процесу в закладах освіти, засновником яких є Херсонська міська рада, схвалили:

  • у зв'язку зі зменшенням "контингенту вихованців/учнів" (по суті - кількості дітей);
  • для ефективного формування на 2026/2027 навчальний рік мережі закладів освіти (орієнтованої на реальні та прогнозовані потреби жителів Херсонської міської територіальної громади);
  • на підставі службової записки начальника управління освіти Херсонської міської ради.

Отже, з 1 вересня 2026 року в місті:

  • призупиняють роботу значної частини дитячих садочків;
  • тимчасомо припиняють навчання у низці шкіл - на рівні початкової, базової та повної середньої освіти;
  • застосовують обмеження до окремих позашкільних закладів.

На практиці йдеться про суттєве скорочення доступу до очного навчання у Херсоні.

Розпорядження начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.(скриншот із документа)

Виходячи із додатків до розпорядження, в цілому згадується 71 заклад:

  • 49 закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, де є дошкільні підрозділи;
  • 17 закладів загальної середньої освіти (школи, гімназії, навчально-виховні комплекси);
  • 5 закладів позашкільної освіти.

При цьому їхніх керівників зобов'язали:

  • забезпечити переведення дітей до інших навчальних закладів відповідного рівня (за бажанням батьків);
  • вирішити всі кадрові питання - стосовно працівників (відповідно до чинного трудового законодавства).

Які заклади закривають для дошкільнят

Перелік 49 закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, в яких з 01.09.2026 тимчасово припиняється освітня діяльність (процес) зі здобуття дошкільної освіти у 2026/2027 навчальному році, такий:

  • Херсонський заклад дошкільної освіти №1 санаторного типу Херсонської міської ради (ХМР);
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №2 музично-естетичного профілю "Перлинка" ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №3 ХМР;
  • Комишанський дитячий садок №6 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №7 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №13 комбінованого типу ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №14 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №15 ХМР;
  • Херсонський дитячий садок №17 ХМР;
  • Херсонський дошкільний навчальний заклад - центр розвитку дитини №20 "Пірамідка" ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №22 комбінованого типу ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №23 ХМР;
  • Антонівський заклад дошкільної освіти №26 комбінованого типу ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №28 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №30 комбінованого типу ХМР;
  • Херсонський ясла-садок №32 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №34 комбінованого типу ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №35 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №38 комбінованого типу ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №40 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №44 ХМР;
  • Зеленівський заклад дошкільної освіти №47 ХМР;
  • Зеленівський дитячий садок №48 ХМР;
  • Зимівницький заклад дошкільної освіти №50 ХМР;
  • Антонівський заклад дошкільної освіти №51 ХМР;
  • Антонівський заклад дошкільної освіти №53 ХМР;
  • Наддніпрянський ясла-садок №55 ХМР;
  • Херсонський ясла-садок №57 ХМР;
  • Херсонський дитячий садок №58 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти компенсуючого типу - центр розвитку дитини №60 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №62 ХМР;
  • Комишанський ясла-садок №63 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №69 санаторного типу ХМР;
  • Приозерний заклад дошкільної освіти №70 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №73 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №76 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №77 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №80 комбінованого типу ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №82 ХМР;
  • Херсонський заклад дошкільної освіти №85 ХМР;
  • Садівський заклад дошкільної освіти ХМР;
  • Херсонська гімназія №5 ХМР;
  • Херсонська початкова школа №7 ХМР;
  • Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" №8 ХМР;
  • Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №15 ХМР;
  • Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - спеціальна загальноосвітня школа І ступеня" №29 ХМР;
  • Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів №40 ХМР;
  • Сонячний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №43 ХМР;
  • Жовтневська школа-сад №86 ХМР.

Додаток до розпорядження №1 (скриншот із документа)

Які заклади не прийматимуть школярів

Перелік 17 закладів загальної середньої освіти - в яких з 01.09.2026 тимчасово припиняється освітня діяльність зі здобуття початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти (у 2026/2027 навчальному році) є таким:

  • Херсонська гімназія №2 ХМР;
  • Херсонська гімназія №5 ХМР;
  • Херсонська початкова школа №7 ХМР;
  • Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" №8 ХМР;
  • Херсонська гімназія №13 ХМР;
  • Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 ХМР;
  • Антонівська гімназія №21 ХМР;
  • Херсонська початкова школа №25 "Веселка" ХМР;
  • Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - спеціальна загальноосвітня школа І ступеня" №29 ХМР;
  • Херсонська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №34 ХМР;
  • Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 ХМР;
  • Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 імені В. Дробота ХМР;
  • Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів №40 ХМР;
  • Сонячний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №43 ХМР;
  • Херсонський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей журналістики, економіки та правознавства" ХМР;
  • Садівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ХМР;
  • Жовтневська школа-сад №86 ХМР.

Додаток до розпорядження №2 (скриншот із документа)

Які заклади позашкільної освіти закривають

Згідно з Додатком 3 до розпорядження начальника Херсонської міської
військової адміністрації, перелік закладів позашкільної освіти (які закривають з 1 вересня) такий:

  • Херсонська міська дитячо-юнацька спортивна школа №3 ХМР;
  • Херсонська дитячо-юнацька спортивна школа №6 ХМР;
  • Херсонський дитячо-юнацький клуб моряків і річковиків з флотилією ХМР;
  • Херсонський міжшкільний навчально-виробничий комбінат ХМР;
  • Херсонський центр спортивно-оздоровчої роботи "Юнга" ХМР.

Додаток до розпорядження №3 (скриншот із документа)

Отже, як бачимо, серед установ, які потрапили до списків, - як великі школи та дитсадки у різних районах Херсона, так і освітні заклади у деяких населених пунктах громади.

Формально рішення називають "тимчасовим", а охоплює воно значну частину освітньої інфраструктури для дітей різного віку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рейтинг дистанційних шкіл України за результатами НМТ-2025 (де навчалися найсильніші випускники).

Крім того, ми повідомляли про реформу для старшокласників - які зміни чекають учнів ще 150 ліцеїв України вже з вересня.

Читайте також, навіщо Україна переходить на 12-річну школу і на кого зміни чекають уже в 2026 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсон Херсонська область Школа Навчальний рік Діти Садочок Учні Освіта в Україні
Новини
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію