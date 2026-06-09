Портал з електронною чергою в садочки Києва змінили: як записати дитину тепер

У Києві оновили Портал дошкільної освіти, зробивши його більш зручним і безпечним для батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне: Оновлення сервісу : офіційний Портал дошкільної освіти Києва отримав новий дизайн, зручнішу навігацію та посилений захист.

: офіційний Портал дошкільної освіти Києва отримав новий дизайн, зручнішу навігацію та посилений захист. Авторизація по-новому : увійти до кабінету батьків тепер можна за допомогою "Дія.Підпис", BankID, "ПриватБанкID" або електронного ключа.

: увійти до кабінету батьків тепер можна за допомогою "Дія.Підпис", BankID, "ПриватБанкID" або електронного ключа. Збереження даних: усі подані раніше заяви батьків та місця дітей в електронній черзі повністю збереглися.

Що змінилось на Порталі дошкільної освіти

У КМДА розповіли, що у столиці оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть подати заяву на зарахування малюка до дитячого садка.

Повідомляється, що сервіс при цьому отримав:

новий дизайн;

більш зручну навігацію;

оновлену систему авторизації.

"Що допоможе швидше знаходити необхідну інформацію та безпечніше користуватися послугами", - пояснили громадянам.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський уточнив, що "модернізація Порталу дошкільної освіти є частиною розвитку цифрових сервісів столиці".

Зазначається також, що всі подані раніше заяви та інформація про місце в черзі - зберігаються.

Чим корисний Портал дошкільної освіти в цілому

Портал дошкільної освіти міста Києва - це централізована платформа для батьків, які вибирають заклад дошкільної освіти для своєї дитини.

Він дозволяє:

знайти актуальну інформацію про дитсадки міста;

подати заяву на зарахування до освітнього закладу;

відстежувати свою чергу;

отримувати необхідні адмінпослуги у сфері дошкільної освіти.

Як тепер записати дитину до садочка онлайн

В цілому записатися до садочка онлайн можна за відповідним посиланням (на сайті osvita.kyivcity.gov.ua).

Після оновлення Порталу - для підвищення рівня захисту персональних даних - було оновлено спосіб входу до кабінету батьків.

У КМДА пояснили, що відтепер авторизація доступна за допомогою:

або "Дія.Підпис";

або BankID;

або "ПриватБанкID";

або особистого електронного ключа.

Після входу користувачу необхідно також підтвердити адресу електронної пошти.

Записати дитину до садочка можна через Портал дошкільної освіти Києва (скриншот: osvita.kyivcity.gov.ua)

Громадянам повідомили, що оновлена система авторизації:

забезпечує додатковий захист персональних даних користувачів;

дозволяє зберегти доступ до всієї необхідної інформації в особистому кабінеті.

"Місто продовжує працювати над тим, щоб послуги для киян ставали доступнішими, а взаємодія батьків із закладами дошкільної освіти - простішою та зручнішою", - підсумував Мондриївський.