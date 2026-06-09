Портал з електронною чергою в садочки Києва змінили: як записати дитину тепер
У Києві оновили Портал дошкільної освіти, зробивши його більш зручним і безпечним для батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Оновлення сервісу: офіційний Портал дошкільної освіти Києва отримав новий дизайн, зручнішу навігацію та посилений захист.
- Авторизація по-новому: увійти до кабінету батьків тепер можна за допомогою "Дія.Підпис", BankID, "ПриватБанкID" або електронного ключа.
- Збереження даних: усі подані раніше заяви батьків та місця дітей в електронній черзі повністю збереглися.
Що змінилось на Порталі дошкільної освіти
У КМДА розповіли, що у столиці оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть подати заяву на зарахування малюка до дитячого садка.
Повідомляється, що сервіс при цьому отримав:
- новий дизайн;
- більш зручну навігацію;
- оновлену систему авторизації.
"Що допоможе швидше знаходити необхідну інформацію та безпечніше користуватися послугами", - пояснили громадянам.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський уточнив, що "модернізація Порталу дошкільної освіти є частиною розвитку цифрових сервісів столиці".
Зазначається також, що всі подані раніше заяви та інформація про місце в черзі - зберігаються.
Чим корисний Портал дошкільної освіти в цілому
Портал дошкільної освіти міста Києва - це централізована платформа для батьків, які вибирають заклад дошкільної освіти для своєї дитини.
Він дозволяє:
- знайти актуальну інформацію про дитсадки міста;
- подати заяву на зарахування до освітнього закладу;
- відстежувати свою чергу;
- отримувати необхідні адмінпослуги у сфері дошкільної освіти.
Як тепер записати дитину до садочка онлайн
В цілому записатися до садочка онлайн можна за відповідним посиланням (на сайті osvita.kyivcity.gov.ua).
Після оновлення Порталу - для підвищення рівня захисту персональних даних - було оновлено спосіб входу до кабінету батьків.
У КМДА пояснили, що відтепер авторизація доступна за допомогою:
- або "Дія.Підпис";
- або BankID;
- або "ПриватБанкID";
- або особистого електронного ключа.
Після входу користувачу необхідно також підтвердити адресу електронної пошти.
Записати дитину до садочка можна через Портал дошкільної освіти Києва (скриншот: osvita.kyivcity.gov.ua)
Громадянам повідомили, що оновлена система авторизації:
- забезпечує додатковий захист персональних даних користувачів;
- дозволяє зберегти доступ до всієї необхідної інформації в особистому кабінеті.
"Місто продовжує працювати над тим, щоб послуги для киян ставали доступнішими, а взаємодія батьків із закладами дошкільної освіти - простішою та зручнішою", - підсумував Мондриївський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один із прифронтових облцентрів масово закриє школи і дитсадки з 1 вересня поточного року (та публікували повний список цих навчальних закладів).
Крім того, ми пояснювали, коли дітей без щеплень можуть не допускати до навчання - які нові правила готують в Україні для шкіл і садочків.
Читайте також про запис юних українців у столиці до перших класів - як подати заяву онлайн.