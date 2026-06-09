ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Портал з електронною чергою в садочки Києва змінили: як записати дитину тепер

15:50 09.06.2026 Вт
3 хв
Оновили не лише дизайн, але і спосіб входу до кабінету батьків
aimg Ірина Костенко
Портал з електронною чергою в садочки Києва змінили: як записати дитину тепер Подати заяву на зарахування дитини до садочка можна онлайн (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві оновили Портал дошкільної освіти, зробивши його більш зручним і безпечним для батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Оновлення сервісу: офіційний Портал дошкільної освіти Києва отримав новий дизайн, зручнішу навігацію та посилений захист.
  • Авторизація по-новому: увійти до кабінету батьків тепер можна за допомогою "Дія.Підпис", BankID, "ПриватБанкID" або електронного ключа.
  • Збереження даних: усі подані раніше заяви батьків та місця дітей в електронній черзі повністю збереглися.

Що змінилось на Порталі дошкільної освіти

У КМДА розповіли, що у столиці оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть подати заяву на зарахування малюка до дитячого садка.

Повідомляється, що сервіс при цьому отримав:

  • новий дизайн;
  • більш зручну навігацію;
  • оновлену систему авторизації.

"Що допоможе швидше знаходити необхідну інформацію та безпечніше користуватися послугами", - пояснили громадянам.

Читайте також: "Мрія" йде у дитсадки: що відомо про пілотний проєкт в Україні

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський уточнив, що "модернізація Порталу дошкільної освіти є частиною розвитку цифрових сервісів столиці".

Зазначається також, що всі подані раніше заяви та інформація про місце в черзі - зберігаються.

Чим корисний Портал дошкільної освіти в цілому

Портал дошкільної освіти міста Києва - це централізована платформа для батьків, які вибирають заклад дошкільної освіти для своєї дитини.

Він дозволяє:

  • знайти актуальну інформацію про дитсадки міста;
  • подати заяву на зарахування до освітнього закладу;
  • відстежувати свою чергу;
  • отримувати необхідні адмінпослуги у сфері дошкільної освіти.

Як тепер записати дитину до садочка онлайн

В цілому записатися до садочка онлайн можна за відповідним посиланням (на сайті osvita.kyivcity.gov.ua).

Після оновлення Порталу - для підвищення рівня захисту персональних даних - було оновлено спосіб входу до кабінету батьків.

У КМДА пояснили, що відтепер авторизація доступна за допомогою:

  • або "Дія.Підпис";
  • або BankID;
  • або "ПриватБанкID";
  • або особистого електронного ключа.

Після входу користувачу необхідно також підтвердити адресу електронної пошти.

Портал з електронною чергою в садочки Києва змінили: як записати дитину теперЗаписати дитину до садочка можна через Портал дошкільної освіти Києва (скриншот: osvita.kyivcity.gov.ua)

Громадянам повідомили, що оновлена система авторизації:

  • забезпечує додатковий захист персональних даних користувачів;
  • дозволяє зберегти доступ до всієї необхідної інформації в особистому кабінеті.

"Місто продовжує працювати над тим, щоб послуги для киян ставали доступнішими, а взаємодія батьків із закладами дошкільної освіти - простішою та зручнішою", - підсумував Мондриївський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один із прифронтових облцентрів масово закриє школи і дитсадки з 1 вересня поточного року (та публікували повний список цих навчальних закладів).

Крім того, ми пояснювали, коли дітей без щеплень можуть не допускати до навчання - які нові правила готують в Україні для шкіл і садочків.

Читайте також про запис юних українців у столиці до перших класів - як подати заяву онлайн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Інтернет Дитячий садок Дія Діти Садочок Документи Освіта в Україні Поради батькам
Новини
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА