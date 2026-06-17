Набір до перших класів у Києві: скільки дітей уже зараховано і чи вистачить місць для всіх

У столичних школах завершився основний етап прийому документів для зарахування дітей до перших класів на 2026/2027 навчальний рік. Однак батьки, які не встигли подати заяви, ще можуть це зробити.

Про це на запит РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти та науки КМДА.

Головне: Очікувана кількість учнів: З 1 вересня 2026 року до шкіл Києва має піти понад 20 тисяч першокласників.

З 1 вересня 2026 року до шкіл Києва має піти понад 20 тисяч першокласників. Поточні показники: Станом на 11 червня вже зараховано 82,7% дітей.

Станом на 11 червня вже зараховано 82,7% дітей. Прийом триває: Документи на вільні місця прийматимуть до початку навчального року.

Документи на вільні місця прийматимуть до початку навчального року. Гарантії міста: Кількість місць у закладах освіти є достатньою, аби забезпечити право на навчання для всіх охочих.

Результати основного етапу

Основний етап вступної кампанії до перших класів, який передбачав зарахування дітей до закладів за місцем їхньої реєстрації, проходив у Києві з 1 квітня до 1 червня 2026 року.

"Станом на 11 червня до закладів загальної середньої освіти вже зараховано 82,7% дітей з числа малечі, чиї родини скористалися правом першочергового вступу, та дітей, які зараховані на вільні місця", - повідомили у профільному департаменті КМДА.

Як зарахуватися, якщо не встигли

Якщо батьки не встигли подати документи у встановлений термін, можливість влаштувати дитину до школи залишається. Прийом документів на вільні місця продовжується і триватиме аж до початку навчання.

"Прийом документів для зарахування дітей на вільні місця у закладах загальної середньої освіти міста Києва триватиме до початку навчального року", - уточнили в КМДА.

Також у відомстві заспокоїли батьків щодо можливого дефіциту місць у школах, запевнивши, що поточна мережа закладів освіти повністю покриває потреби столиці.

"Кількість вільних місць у закладах загальної середньої освіти є достатньою для забезпечення права на освіту всіх охочих", - резюмували в Департаменті освіти та науки.