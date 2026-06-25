Идти в школу больше не нужно. Как изменить место обучения ребенка в Киеве онлайн

На Портале услуг Киева появился новый полезный цифровой сервис. Он позволяет родителям подавать заявление на перевод ребенка в другую школу дистанционно - даже не выходя из дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
Портал услуг - это онлайн-платформа, которая предоставляет жителям Киева удобный доступ к разным городским сервисам.
В КГДА рассказали, что недавно там заработала новая электронная услуга, которая позволяет родителям дистанционно подать заявление на перевод ребенка в другое учреждение общего среднего образования.
То есть отныне весь процесс можно осуществить онлайн - без необходимости лично посещать школу для оформления соответствующих документов.
"Мы последовательно переводим образовательные услуги в цифровой формат, чтобы сделать их максимально удобными для родителей", - сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
Заместитель главы КГГА рассказал, что онлайн-перевод между школами - это еще один сервис, который:
"Для современного города - это уже не дополнительная возможность, а необходимый стандарт качества услуг", - подчеркнул Мондриевский.
Однако родителям школьников важно понимать, что сервис доступен для перевода в те учебные заведения, которые открыли набор "на перевод учеников и отчисление".
Кроме того, услуга доступна исключительно для коммунальных школ столицы (то есть для частных заведений она "не сработает").
Для того чтобы воспользоваться новой образовательной услугой, необходимо:
В КГГА отметили, что при подаче заявления родители могут выбрать желаемый тип класса и форму получения образования (если такие доступны в выбранном заведении).
Предусмотрена, в частности, возможность выбора:
Гражданам объяснили, что такой подход позволяет учесть индивидуальные потребности ребенка и пожелания семьи.
Для завершения процедуры перевода ребенка необходимо получить подтверждение от нового учебного заведения - о возможности зачисления (при наличии свободных мест).
После этого:
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