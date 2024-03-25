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Італія слідом за Францією посилила заходи безпеки після теракту під Москвою

Італія, Понеділок 25 березня 2024 20:38
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Італія слідом за Францією посилила заходи безпеки після теракту під Москвою Фото: Італія слідом за Францією посилила заходи безпеки після теракту під Москвою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Італія оголосила про посилення заходів безпеки в країні після теракту в "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї, відповідальність за який взяв на себе ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Як повідомляється, на засіданні Ради національної безпеки убуло ухвалено рішення про посилення заходів безпеки під час Страсного тижня перед Великоднем.

Як йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Італії, влада посилить як спостереження, так і перевірки, "приділяючи найбільшу увагу місцям найбільшого скупчення та транзиту людей, а також чутливим об'єктам".

Нагадаємо, раніше у Франції після теракту у Росії оголосили найвищий рівень Vigipirate - системи оповіщення національної безпеки - "надзвичайна ситуація нападу".

Що відомо про теракт під Москвою

Ввечері у п'ятницю, 22 березня, в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох осіб, причетних до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ і заперечили участь у подіях України.

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