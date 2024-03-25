Італія слідом за Францією посилила заходи безпеки після теракту під Москвою

Італія оголосила про посилення заходів безпеки в країні після теракту в "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї, відповідальність за який взяв на себе ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Як повідомляється, на засіданні Ради національної безпеки убуло ухвалено рішення про посилення заходів безпеки під час Страсного тижня перед Великоднем.

Як йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Італії, влада посилить як спостереження, так і перевірки, "приділяючи найбільшу увагу місцям найбільшого скупчення та транзиту людей, а також чутливим об'єктам".

Нагадаємо, раніше у Франції після теракту у Росії оголосили найвищий рівень Vigipirate - системи оповіщення національної безпеки - "надзвичайна ситуація нападу".