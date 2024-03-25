ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Франції оголошено найвищий рівень загрози національній безпеці

Понеділок 25 березня 2024 01:44
UA EN RU
У Франції оголошено найвищий рівень загрози національній безпеці Фото: Гарбріель Атталь (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Франції після теракту у РФ оголошено найвищий рівень Vigipirate – системи оповіщення національної безпеки – "надзвичайна ситуація нападу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Франції Габріеля Атталя у соцмережі X.

Він зазначив, що після нападу у Красногірську під Москвою сьогодні ввечері в Єлисейському палаці президент Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки.

"Враховуючи, що Ісламська Держава взяла на себе відповідальність за напад, а також та загрози нашій країні, ми вирішили підняти позицію Vigipirate до найвищого рівня: екстрений напад", - написав Атталь.

Vigipirate (акронім: пильність та захист об'єктів від ризику терористичних атак) — це система оповіщення національної безпеки Франції. Наразі вона має три рівні: "пильність", "підвищена безпека/ризик нападу", "надзвичайна ситуація нападу".

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня, в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох осіб, причетних до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ і заперечили участь у подіях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон Теракт
NEWS
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими