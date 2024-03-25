Италия вслед за Францией усилила меры безопасности после теракта под Москвой
Италия объявила об усилении мер безопасности в стране после теракта в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье, ответственность за который взял на себя ИГИЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Как сообщается, на заседании Совета национальной безопасности принято решение об усилении мер безопасности во время Страстной недели перед Пасхой.
Как говорится в заявлении Министерства внутренних дел Италии, власти усилит как наблюдение, так и проверки, "уделяя наибольшее внимание местам скопления и транзита людей, а также чувствительным объектам".
Напомним, ранее во Франции после теракта в России объявили самый высокий уровень Vigipirate - системы оповещения национальной безопасности - "чрезвычайная ситуация нападения".
Что известно о теракте под Москвой
Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляжеустроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.
Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отрицали участие в событиях Украины.
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