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Италия вслед за Францией усилила меры безопасности после теракта под Москвой

Италия, Понедельник 25 марта 2024 20:38
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Италия вслед за Францией усилила меры безопасности после теракта под Москвой Фото: Италия вслед за Францией усилила меры безопасности после теракта под Москвой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Италия объявила об усилении мер безопасности в стране после теракта в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье, ответственность за который взял на себя ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Как сообщается, на заседании Совета национальной безопасности принято решение об усилении мер безопасности во время Страстной недели перед Пасхой.

Как говорится в заявлении Министерства внутренних дел Италии, власти усилит как наблюдение, так и проверки, "уделяя наибольшее внимание местам скопления и транзита людей, а также чувствительным объектам".

Напомним, ранее во Франции после теракта в России объявили самый высокий уровень Vigipirate - системы оповещения национальной безопасности - "чрезвычайная ситуация нападения".

Что известно о теракте под Москвой

Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляжеустроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отрицали участие в событиях Украины.

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