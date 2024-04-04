Італія підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - МЗС
Італійський уряд підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО після того, як спливе термін повноважень Єнса Столтенберга.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає РБК-Україна з посиланням на ANSA.
За словами чиновника у розмові з представниками ЗМІ в кулуарах зустрічі глав країн-членів НАТО, напередодні на саміті така тема піднімалася та обговорювалася.
"Ми вчора говорили про наступного генерального секретаря і підтвердили нашу позицію, яка підтримує прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте", - сказав він.
Таяні розповів, що за нього також виступає "переважна більшість".
Проте він зазначив, що країнам доведеться дочекатися відповіді Туреччини, Румунії та Угорщини, які підтримують кандидатуру президента Румунії Клауса Йоганніса на посаду майбутнього генсека НАТО.
"Але я сподіваюся, що ми зможемо домовитися", - додав італійський міністр.
Кандидатури на пост генсека НАТО
Нагадаємо, Єнс Столтенберг уже восьмий рік керує НАТО, починаючи з 2014 року. Його термін закінчувався наприкінці вересня 2022, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну його повноваження продовжили ще на рік.
Наприкінці жовтня минулого року нідерландський прем'єр Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Столтенберга на посаді генсека НАТО.
Також прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена на посаді генерального секретаря НАТО, про таке бажання заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш та президент Румунії Клаус Йоханніс.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку 28 із 32 країн, щоб стати новим генеральним секретарем НАТО. Зокрема, 4 квітня за нього також висловилася і Швеція.
Головним конкурентом Рютте є президент Румунії Клаус Йоханніс, який нещодавно висунув свою кандидатуру.
Додамо, вчора, 3 квітня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про бажання Варшави, щоб пост генсека НАТО після Столтенберга зайняв представник Східної Європи.
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