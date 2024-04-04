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Италия поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - МИД

Четверг 04 апреля 2024 21:40
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Италия поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - МИД Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Итальянское правительство поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО после того, как истечет срок полномочий Йенса Столтенберга.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По словам чиновника в разговоре с представителями СМИ в кулуарах встречи глав стран-членов НАТО, накануне на саммите такая тема поднималась и обсуждалась.

"Мы вчера говорили о следующем генеральном секретаре и подтвердили нашу позицию, поддерживающую премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", - сказал он.

Таяни рассказал, что за него также выступает "подавляющее большинство".

Однако он отметил, что странам придется дождаться ответа Турции, Румынии и Венгрии, поддерживающих кандидатуру президента Румынии Клауса Иоганниса на должность будущего генсека НАТО.

"Но я надеюсь, что мы сможем договориться", - добавил итальянский министр.

Кандидатуры на пост генсека НАТО

Напомним, Йенс Столтенберг уже восьмой год руководит НАТО, начиная с 2014 года. Его срок истекал в конце сентября 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину его полномочия продлили еще на год.

В конце октября прошлого года нидерландский премьер Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Столтенберга в должности генсека НАТО.

Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил поддержку 28 из 32 стран, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО. В частности, 4 апреля за него также высказалась и Швеция.

Главным конкурентом Рютте является президент Румынии Клаус Йоханнис, недавно выдвинувший свою кандидатуру.

Вчера, 3 апреля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о желании Варшавы, чтобы пост генсека НАТО после Столтенберга занял представитель Восточной Европы.

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