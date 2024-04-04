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Швеція підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Четвер 04 квітня 2024 15:58
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Швеція підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція хоче бачити чинного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швеції.

Повноваження Єнса Столтенберга як генсека НАТО спливають 1 жовтня, і очікується, що його місце займе новий генеральний секретар. Рішення про нового генерального секретаря ухвалюють консенсусом.

"Рютте - мудрий лідер із солідним досвідом. За часів зростаючої невизначеності та погіршення безпекової ситуації нам потрібна сильна НАТО, яка сприяє безпеці всіх союзників через стримування й оборону, а також просуває мир і свободу", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Кандидатури на пост генсека НАТО

Наприкінці жовтня минулого року Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Йєнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена на посаді генерального секретаря НАТО, про таке бажання заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш та президент Румунії Клаус Йоханніс.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку 28 із 32 країн, щоб стати новим генеральним секретарем НАТО.

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Швеція НАТО Марк Рютте
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