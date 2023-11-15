Прем'єр-міністр Естонії заявила про бажання стати генсеком НАТО, згадавши Україну

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена ​​в головній посаді генерального секретаря НАТО. Це бажання політик пояснює, зокрема, й війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Виступаючи на оборонному саміті, організованого Politico , Каллас запитали, чи хоче вона, щоб її розглядали на посаду генсека НАТО, коли Єнс Столтенберг піде у відставку. Вона відповіла - "так".

Як зазначає видання, Каллас пояснила своє бажання тим, що альянс часів "холодної війни" продовжує регулювання війни Росії в Україні та зосереджується на спільних стратегіях проти Китаю та інших нових загроз.

"Відповідь Каллас і її візит до Вашингтона з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння в Європі, особливо серед лідерів країн Балтії і Східної Європи, таких як Естонія, щодо того, що підтримка США військових зусиль України дедалі більше слабшає", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у своєму виступі Каллас висловила упевненість, що Україна відіб'є російське вторгнення, оскільки по обидва боки Атлантики зростає занепокоєння, що Україна і Росія наближаються до "глухого кута" на полі бою.

"Я повністю розумію і вірю, що їх можна перемогти. І Україна може виграти цю війну", - сказала Каллас.