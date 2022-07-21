В Италии назначили досрочные выборы в парламент: когда они пройдут
Фото: президент Италии Серджо Маттарелла (Getty Images)
Президент Италии Серджио Матарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президентского Квиринальского дворца.
Кроме того, президент определил дату первого заседания новых Палат. Оно пройдет 13 октября.
Напомним, сегодня итальянский премьер-министр Марио Драги снова подал в отставку, и на этот раз президент ее принял.
До этого Сенат выразил доверие Драги, однако премьер считает, что необходимо перезапустить правительство.
После отставки Драги Матарелла распустил парламент.