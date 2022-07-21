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В Италии назначили досрочные выборы в парламент: когда они пройдут

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Италия, Четверг 21 июля 2022 22:53
В Италии назначили досрочные выборы в парламент: когда они пройдут Фото: президент Италии Серджо Маттарелла (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Италии Серджио Матарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президентского Квиринальского дворца.

Кроме того, президент определил дату первого заседания новых Палат. Оно пройдет 13 октября.

Напомним, сегодня итальянский премьер-министр Марио Драги снова подал в отставку, и на этот раз президент ее принял.

До этого Сенат выразил доверие Драги, однако премьер считает, что необходимо перезапустить правительство.

После отставки Драги Матарелла распустил парламент.

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