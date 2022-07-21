Президент Италии распустил парламент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter его администрации.

Сообщается, что Матарелла сегодня заслушал председателей обеих палат парламента и в соответствии с конституцией страны подписал указ о роспуске Сената Республики и Палаты депутатов.

Напомним, сегодня итальянский премьер Марио Драги снова подал в отставку, и на этот раз президент ее принял.

Перед этим Сенат выразил ему доверие, однако премьер считает, что пакт, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать и необходимо перезапустить правительство. В частности, из-за того, что депутаты от ключевой партии "Движение пяти звезд", которая входит в коалицию, не участвовали в голосовании за вотум.

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