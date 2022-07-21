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Президент Италии распустил парламент

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Рим, Четверг 21 июля 2022 19:02
Президент Италии распустил парламент Фото: президент Италии Серджио Матарелла подписал указ о роспуске парламента (twitter.com/Quirinale)
Автор: Юлия Бойко

Президент Италии Серджио Матарелла после отставки премьер-министра Марио Драги распустил парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter его администрации.

Сообщается, что Матарелла сегодня заслушал председателей обеих палат парламента и в соответствии с конституцией страны подписал указ о роспуске Сената Республики и Палаты депутатов.

Напомним, сегодня итальянский премьер Марио Драги снова подал в отставку, и на этот раз президент ее принял.

Перед этим Сенат выразил ему доверие, однако премьер считает, что пакт, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать и необходимо перезапустить правительство. В частности, из-за того, что депутаты от ключевой партии "Движение пяти звезд", которая входит в коалицию, не участвовали в голосовании за вотум.

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