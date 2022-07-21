В Італії призначили дострокові вибори до парламенту: коли вони пройдуть

Президент Італії Серджіо Матарелла підписав указ про проведення дострокових виборів до парламенту 25 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президентського Квірінальського палацу.

Крім того, президент визначив дату першого засідання нових Палат. Воно пройде 13 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі знову подав у відставку, і цього разу президент її прийняв.

До цього Сенат висловив довіру Драгі, однак прем'єр вважає, що необхідно перезапустити уряд.

Після відставки Драгі Матарелла розпустив парламент.