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В Италии уже 821 человек заразился коронавирусом

Новости » В мире     29.02.2020 - 01:38
В Италии уже 821 человек заразился коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Число погибших от коронавируса возросло до 21

В Италии зафиксировали 821 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Число погибших от коронавируса возросло до 21 человека.

По словам Боррелли, речь идет о заразившихся в возрасте от 70 лет.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 28 февраля в Италии инфицированы 655 человек, 17 умерли.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека человеку в стране.

В Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Всего в мире коронавирус официально подтвержден в 50 странах. COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.

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