Коронавирус продолжает распространяться вне Китая: динамика за неделю

Италия, Иран и Южная Корея лидируют по количеству заболевших
За прошедшую неделю вспышка коронавируса охватила 25 новых стран. Заболеваемость стремительно растет за пределами Китая, и на 28 февраля случаи инфицирования подтверждены в 50 государствах. Детально о динамике распространения вируса - на РБК-Украина.
Коронавирус в мире распространяется быстрее, чем внутри Китая
Всемирная организация здравоохранения фиксирует увеличение темпов роста заболеваемости за пределами Китая. По заявлению главы ВОЗ, в последние два дня число новых заражений COVID-19 в мире превысило количество заболеваний в самом Китае. Наиболее стремительно вирус распространяется в Италии, Иране, Южной Корее.
Количество заболевших вне КНР на 28 февраля составляет 4351 человек, в то время как 21 февраля за пределами Китая было выявлено 1200 случаев инфицирования.
Фото: Распространение коронавируса в мире (скриншот gisanddata.maps)
Вспышка коронавируса в Италии
Эпицентром инфекции в Европе стала Италия. За неделю, с 21-го по 28 февраля количество заболевших в стране увеличилось с 3-х до 655, 17 человек скончалось.
На карантин отправлено более 10 коммун региона Ломбардия, где был обнаружен коронавирус. В городах установили санитарные кордоны, также отменены занятия в учебных заведениях, закрыты железнодорожные станции. Из-за эпидемии коронавируса приостановили проведение Венецианского карнавала.
Рост заболеваемости в Европе
Из Италии коронавирус быстро распространился в ряде стран. Новые случаи заражения были зафиксированы в 20 европейских государствах, большая часть из них связана с завозом вируса из Италии.
Коронавирус в Америке
Среди граждан США на 28 февраля зафиксировано 60 случаев инфицирования коронавирусом. Количество заболевших, по сравнению с прошлой неделей, увеличилось на 45 человек. 6 пациентов уже выздоровели.
В Канаде -14 заболевших. За неделю выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Вспышка коронавируса в Южной Корее
Второй страной по количеству инфицированных коронавирусом в мире после Китая остается Южная Корея. Здесь общее количество заболевших составляет 2337 человек, летальных исходов - 13. Неделю назад в стране было зафиксировано только 204 случая.
Коронавирус в Иране
Темп заражения коронавирусом в Иране стремительно растет с 5 инфицированных (на 21 февраля) до 388 (на 28 февраля). Жертвами инфекции в стране за неделю стало 32 человека (всего 34 умерших).
Ситуация в Японии
С 21-го по 28 февраля коронавирусом в Японии заразилось 133 человека. Всего количество выявленных случаев составляет 226, летальных исходов - 5.
Динамика по другим странам
Также первые случаи заболевания на этой неделе выявлены в Бразилии, Пакистане, Афганистане, Азербайджане, Алжире, Мексике, Новой Зеландии, Исландии.
Стоит отметить, что на территории Украины случаи заболевания коронавирусом COVID-19 не зафиксированы. Все 5 заболевших украинцев находятся за пределами страны.