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В Італії вже 821 людина заразилися коронавірусом

Новини » В світі     29.02.2020 - 01:38
В Італії вже 821 людина заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

Кылькысть загиблих від коронавірусу зросла до 21

В Італії зафіксували 821 випадок захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомив голова служби цивільної оборони країни Анджело Бормана, передає РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Число загиблих від коронавірусу зросла до 21 людини.

За словами Бормана, мова йде про заразилися у віці від 70 років.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавірусу у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 28 лютого в Італії інфіковані 655 осіб, померли 17.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення Великобританії повідомило про перший випадок передачі коронавірусу від людини людині в країні.

В Європі коронавірус був зафіксований в 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північній Македонії, Німеччині, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Російській Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Всього в світі коронавірус офіційно підтверджений в 50 країнах. COVID-19 охопив всі континенти світу, крім Антарктиди.

Генконсульство в Мілані відновлює прийом українців У Британії повідомили про перший випадок передачі коронавіруса від людини до людини
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