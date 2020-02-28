В Британии сообщили о первом случае передачи коронавируса от человека человеку

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Это уже 18 случай заражения коронавирусом в Англии

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека человеку в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Однако в ведомстве уточнили, что первоначальный источник коронавируса "неизвестен".

"Вирус был передан в Великобритании, но первоначальный источник вируса на данном этапе неясен. В настоящее время у нас нет полного понимания цепочки передачи в этом случае, но нет никакой непосредственной идентифицируемой связи с зарубежными путешествиями", - заявил главный медицинский врач Крис Уитти.

При этом он заявил, что в Англии подтверждено уже 18 случаев заражения коронавирусом.

" Еще один пациент в Англии дал положительный результат на Covid-19. Вирус был передан в Великобритании. Пока не ясно, был ли это контакт прямой или косвенный от лица, недавно вернувшегося из-за границы. Это расследуется, и началось отслеживание контактов", - добавил врач.

Также он добавил, что п ациент был переведен в специализированный инфекционный центр NHS в Ги и Сент-Томас.

Напомним, до этого в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Всего в мире коронавирус официально подтвержден в 50 странах. COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.