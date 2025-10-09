ISW розкрив подальший план Путіна щодо Заходу і війни проти України

Аналітики Інституту війни дійшли висновку, що російський диктатор справді вірить у перемогу РФ над Україною і чекає її повної капітуляції.

Стратегія Путіна щодо перемоги над Україною, а також у протистоянні колективному Заходу - війна на виснаження, яка передбачає свої правила.

Війна на виснаження - це боротьба на витривалість, у якій важливіше, хто довше протримається. Перемагає не той, хто швидше наступає, а той, у кого довше вистачає ресурсів, економіки та моральних сил.

Путін визнав, що удари по НПЗ у Росії - масштабна компанія Києва

Також експерти ISW стверджують, що російський диктатор визнав масштабну кампанію України щодо ураження НПЗ на тлі дефіциту бензину і зростання цін на окупованих територіях.