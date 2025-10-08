У Росії зробили нову заяву щодо війни в Україні після зустрічі Трампа і Путіна

У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" врегулювання війни в Україні після зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

В російському МЗС в традиційній манері звинуватили у всьому "прихильників війни, особливо серед європейців".

"Імпульс українському врегулюванню, який з'явився після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, вичерпався", - заявив Рябков.

Зустріч на Алясці

15 серпня президенти США Дональд Трамп і російській диктатор Володимир Путін провели зустріч на авіабазі Елмендорф біля Анкориджа в штаті Аляска.

Переговори тривали майже три години, а після них лідери провели коротку пресконференцію.

Трамп назвав переговори "продуктивними", але визнав, що повної згоди щодо кількох ключових питань досягти не вдалося. Українське питання обговорювалося, однак конкретних домовленостей за підсумками зустрічі укладено не було.

Після цього США і Україна пропонували проведення переговорів із Росією на рівні лідерів, але Путін фактично відмовився від таких зустрічей, заявивши, що Зеленський нібито повинен приїхати до Москви, якщо він "готовий" до проведення зустрічі.

У відповідь президент України наголосив, що РФ не зацікавлена в мирному врегулюванні, ухиляється від переговорів на найвищому рівні і демонструє це відповідними сигналами.

Згодом вже й Трамп засумнівався у зустрічі Зеленського та Путіна. Американський лідер заявив, що розчарований Путіним, і впевнений - диктатор програє.