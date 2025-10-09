ISW раскрыл дальнейший план Путина по Западу и войне против Украины

Аналитики Института войны пришли к выводу, что российский диктатор действительно верит в победу РФ над Украиной и ждет ее полной капитуляции.

Стратегия Путина по победе над Украиной, а также в противостоянии коллективному Западу - война на истощение, которая предусматривает свои правила.

Война на истощение - это борьба на выносливость, в которой важнее, кто дольше продержится. Побеждает не тот, кто быстрее наступает, а тот, у кого дольше хватает ресурсов, экономики и моральных сил.

Путин признал, что удары по НПЗ в России - масштабная компания Киева

Также эксперты ISW утверждают, что российский диктатор признал масштабную кампанию Украины по нанесению ударов по НПЗ на фоне дефицита бензина и роста цен на оккупированных территориях.