RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ISW раскрыл дальнейший план Путина по Западу и войне против Украины

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Кремля Владимир Путин остается верен своей теории победы, согласно которой Россия способна "пережить" Украину и Запад в войне на истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики Института войны пришли к выводу, что российский диктатор действительно верит в победу РФ над Украиной и ждет ее полной капитуляции.

Стратегия Путина по победе над Украиной, а также в противостоянии коллективному Западу - война на истощение, которая предусматривает свои правила.

Война на истощение - это борьба на выносливость, в которой важнее, кто дольше продержится. Побеждает не тот, кто быстрее наступает, а тот, у кого дольше хватает ресурсов, экономики и моральных сил.

Путин признал, что удары по НПЗ в России - масштабная компания Киева

Также эксперты ISW утверждают, что российский диктатор признал масштабную кампанию Украины по нанесению ударов по НПЗ на фоне дефицита бензина и роста цен на оккупированных территориях.

Переговоры по миру с РФ

Как известно, последней серьезной попыткой приблизится к миру была встреча Путина на Аляске с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Накануне в РФ признали, что "импульс" касаемо урегулирования войны на встрече лидеров на Аляске - исчерпан.

Напомним, что после встречи на Аляске США и Украина предлагали Путину провести переговоры на уровне лидеров. Однако глава Кремля фактически отказался от этого, заявив, что президент Владимир Зеленский якобы должен приехать в Москву, если он "готов" к переговорам.

Украина и США усомнились в желании РФ прийти к миру

Зеленский ответил Путину на предложение приехать в Москву и подчеркнул, что РФ не заинтересована в мирном урегулировании и уклоняется от переговоров, демонстрируя это соответствующими сигналами.

Впоследствии уже и Трамп усомнился во встрече Зеленского и Путина. Лидер США заявил, что разочарован Путиным и уверен, что диктатор проиграет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине