Трамп заявив, що розчарований Путіним, і впевнений - диктатор програє

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву президента США Дональда Трампа на телеканалі Fox .

Трамп наголосив, що Сполучені Штати нарощують видобуток нафти та роблять все можливе, щоб знизити її вартість. За його словами, це створює економічний тиск, який може прискорити закінчення бойових дій в Україні.

Американський лідер звернувся до інших країн з проханням також знизити ціни на нафту.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - заявив Трамп.