Путін не готовий зустрічатися із Зеленським і закінчувати війну: у ЦПД пояснили причину

23:38 22.04.2026 Ср
2 хв
Як і для чого Кремль маніпулює про своє "бажання" закінчити війну?
aimg Едуард Ткач
Фото: диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков бреше, коли каже, що диктатор РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Telegram.

Читайте також: Ердоган намагається відновити прямий діалог між Україною і Росією

Він пояснив, що відразу після фрази про "готовність" Пєсков свідомо озвучив умову, на яку Україна не піде.

"Пєсков бреше. Тому що Путін не готовий до зустрічі із Зеленським, оскільки після слів Пєскова про "готовність" він одразу ж висунув нереалістичні умови, натякнувши на виведення військ із Донбасу, якого не буде", - пише Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що Росія планує воювати далі і мир їй не потрібен. Чергова заява Кремля є лише меседжем суто для західної аудиторії.

"Вони просто знову роблять вигляд перед західною аудиторією, що готові до завершення війни, але це брехня", - резюмував він.

Що говорив Пєсков

Нагадаємо, що кілька годин тому Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до зустрічі із Зеленським, але тільки для остаточного узгодження домовленостей.

"Головне - мета зустрічі. Головне, щоб було для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути тільки для того, щоб фіналізувати домовленості", - сказав спікер Кремля.

Україна наполягає на зустрічі лідерів, щоб завершити війну

Зазначимо, нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, якщо на переговорах будуть також президенти США Дональд Трамп і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

До слова, сам президент України Володимир Зеленський теж говорив, що на наступних переговорах необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме в цьому форматі можна досягти прориву в питанні територій.

При цьому варто додати цинічну позицію США. Буквально кілька тижнів тому віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вважає недоцільними "торги" між Україною і Росією за "кілька квадратних кілометрів".

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
