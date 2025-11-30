У ISW пояснили, навіщо Путін бреше про "неминучий крах" лінії фронту в Україні

Останніми днями глава Кремля Володимир Путін і росЗМІ активно поширюють неправдивий наратив про те, що лінія фронту в Україні "неминуче завалиться". Але насправді це не так, і в Москви просто є своя певна мета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що РФ навмисно поширює цю тезу. Мета, ймовірно, примусити Захід і Україну погодитися на вимоги Кремля, які Москва не може забезпечити собі у військовий спосіб.

Для переконливості, що РФ бреше щодо "краху лінії фронту", експерти наводять низку факторів.

Один із пов'язаних із Кремлем воєнкорів зауважив, що після конференції Путіна від 27 листопада, російські держЗМІ широко поширюють неправдиві заяви про "крах" лінії фронту. Причинами називають:

нібито те, що ЗСУ масово дезертирують і здаються в полон, залишаючи великі території без захисту;

твердження, що війська РФ скоро наступлять на Київ;

твердження, що армія російські війська нібито розгромили ЗСУ і їм залишається тільки "добити їх".

Цей же військкор звинуватив росЗМІ в тому, що вони фальсифікують деякі територіальні успіхи і перебільшують і так перебільшені заяви Путіна. Крім того, РФ використовує ШІ для створення фейкових відео нібито здачі українських бійців у полон.

"(РосЗМІ - ред.) також намагаються посилити зусилля Кремля по створенню враження, що російські війська неминуче знесуть ділянки фронту в Україні, знищать найбоєздатніші елітні підрозділи України та загалом знизять боєздатність українських збройних сил, і що Україна та Захід повинні, отже, негайно поступитися вимогами Росії, перш ніж ситуація для України погіршиться", - додали в ISW.

Російський блогер підтвердив, що лінія фронту насправді не руйнується, а РФ, своєю чергою, - далека від перемоги.

Він також підтверджує, що армія РФ зберігає ініціативу, але ціною великих втрат серед особового складу та матеріальних засобів. Наразі обидві сторони ведуть позиційну війну по всій лінії фронту, ЗСУ також контратакують, і це, зокрема, підтверджують усі доступні відкриттю джерела з доказами з поля бою.

За словами воєнкора, ЗСУ продовжують оборонятися на Харківщині, включно зі спробами контратакувати в східній частині Вовчанська, чинити опір у напрямках Куп'янська та Борового.

Оцінка воєнкора помітно суперечить заяві Путіна від 27 листопада про те, що війська РФ завершили захоплення Куп'янська, захопили більшу частину Вовчанська, а також про те, що ЗСУ нібито нездатні оборонятися від атаки РФ у районі річки Оскіл.

Також блогер РФ спростував твердження Путіна про те, що РФ активно проводить кілька операцій з оточення і змушує ЗСУ залишати цілі оборонні рубежі.

Воєнкор сказав, що ЗСУ відступають з певних тактичних напрямків, але ці випадки не означають, що українська армія повністю залишає оборонні рубежі.

Він пояснив, що військове командування України іноді відводить ЗСУ, щоб посилити інші ділянки фронту або, в інших випадках, уникнути оточення. Причому цю ж тактику використовує й армія РФ.

Якого висновку дійшли аналітики

У ISW продовжують вважати, що хоч ситуація на деяких ділянках фронту серйозна, особливо на Покровському і Гуляйпільському напрямках, проте твердження Путіна і державних росЗМІ перебільшені і не відповідають дійсності, яку вони нібито представляють.

"Примітно, що спотворене уявлення Кремлем ситуації на місцях було настільки далеким від реальності, що відомий російський блогер, який виступає за війну, вирішив, що потрібно виступити з власною коригувальною заявою", - резюмували аналітики.