Росіяни зав'язнуть в Покровську, як в Торецьку та Часовому Ярі, - командувач ДШВ
Російські окупанти попри усі свої намагання не зможуть швидко захопити Покровськ в Донецькій області. Вони зав'язнуть у боях за місто, як це вже було в інших випадках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ генерала Олега Апостола.
Апостол зазначив, що станом на зараз Покровськ тримається. З часом все може змінитися, але зараз у місті присутні українські підрозділи.
"ДШВ і штурмові війська діють в Покровську. І певні райони (ми прапори вішати не будемо), але певні райони вже під нами є. І я думаю, що не вже не буде такого… не скоро буде таке, щоб противник відрапортував, що скоро візьме Покровськ", - зазначив він.
Апостол вважає, що росіяни змушені будуть зав'язнути у важких та довгих боях за Покровськ, захопити місто вони зможуть не скоро, якщо зможуть взагалі. Так само, по аналогії, було з Торецьком та Часовим Яром. Перший тримався півтора року, Часів Яр тримається досі. Обидва міста росіяни планували захопити швидко, але в них нічого не вийшло.
Зазначимо, в ДШВ вранці 29 листопада зазначали, що Сили оборони України продовжують стримувати ворога, однак туман ускладнює оборону Покровська. Під прикриттям туману росіяни намагаються просочуватися до міста.
Речник 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев 28 листопада заявив, що росіяни зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. За його словами, ворог цілодобово штурмує позиції ЗСУ, але несе великі втрати.
Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 27 листопада, що українські військові протягом останнього тижня активно знищували росіян у Покровську. Від ворога зачищено понад третину міста.