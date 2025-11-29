Росіяни зав'язнуть в Покровську, як в Торецьку та Часовому Ярі, - командувач ДШВ

Російські окупанти попри усі свої намагання не зможуть швидко захопити Покровськ в Донецькій області. Вони зав'язнуть у боях за місто, як це вже було в інших випадках.

Апостол зазначив, що станом на зараз Покровськ тримається. З часом все може змінитися, але зараз у місті присутні українські підрозділи.

"ДШВ і штурмові війська діють в Покровську. І певні райони (ми прапори вішати не будемо), але певні райони вже під нами є. І я думаю, що не вже не буде такого… не скоро буде таке, щоб противник відрапортував, що скоро візьме Покровськ", - зазначив він.

Апостол вважає, що росіяни змушені будуть зав'язнути у важких та довгих боях за Покровськ, захопити місто вони зможуть не скоро, якщо зможуть взагалі. Так само, по аналогії, було з Торецьком та Часовим Яром. Перший тримався півтора року, Часів Яр тримається досі. Обидва міста росіяни планували захопити швидко, але в них нічого не вийшло.