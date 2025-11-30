В ISW объяснили, зачем Путин лжет о "неизбежном крахе" линии фронта в Украине

В последние дни глава Кремля Владимир Путин и росСМИ активно распространяют ложный нарратив о том, что линия фронта в Украине "неизбежно рухнет". Но на самом деле это не так, и у Москвы просто есть своя определенная цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что РФ намеренно распространяет этот тезис. Цель, вероятно, принудить Запад и Украину согласиться на требования Кремля, которые Москва не может обеспечить себе в военным способом.

Для убедительности, что РФ врет насчет "краха линии фронта", эксперты приводять ряд факторов.

Один из связанных с Кремлем военкоров заметил, что после конференции Путина от 27 ноября, российские госСМИ широко распространяют ложные заявления о "крахе" линии фронта. Причинами называют:

якобы то, что ВСУ массово дезертируют и сдаются в плен, оставляя большие территории без защиты;

утверждения, что войска РФ скоро наступят на Киев;

утверждения, что армия российские войска якобы разгромили ВСУ и им остается только "добить их".

Этот же военкор обвинил росСМИ в том, что они фальсифицируют некоторые территориальные успехи и преувеличивают итак преувеличенные заявления Путина. Кроме того, РФ использует ИИ для создания фейковых видео якобы сдачи украинских бойцов в плен.

"(РосСМИ - ред.) также пытаются усилить усилия Кремля по созданию впечатления, что российские войска неизбежно снесут участки фронта на Украине, уничтожат самые боеспособные элитные подразделения Украины и в целом снизят боеспособность украинских вооруженных сил, и что Украина и Запад должны, следовательно, немедленно уступить требованиям России, прежде чем ситуация для Украины ухудшится", - добавили в ISW.

Российский блогер подтвердил, что линия фронта на самом деле не рушиться, а РФ в свою очередь - далека от победы.

Он также подтверждает, что армия РФ сохраняет инициативу, но ценой больших потерь среди личного состава и материальных средств. Сейчас обе стороны ведут позиционную войну по всей линии фронта, ВСУ также контратакуют, и это в том числе подтверждают все доступные открытие источники с доказательствами с поля боя.

По словам военкора, ВСУ продолжают обороняться в Харьковской области, включая попытки контратаковать в восточной части Волчанска, сопротивляться в направлениях Купянска и Боровой.

Оценка военкора заметно противоречит заявлению Путина от 27 ноября от том, что войска РФ завершили захват Купянска, захватили большую часть Волчанска, а также то, что ВСУ якобы неспособны обороняться от атаке РФ в районе реки Оскол.

Также блогер РФ опроверг утверждения Путина о том, что РФ активно проводит несколько операций по окружению и вынуждает ВСУ оставлять целые оборонительные рубежи.

Военкор сказал, что ВСУ отступают с определенных тактических направлений, но эти случаи не означают, что украинская армия полностью оставляет оборонительные рубежи.

Он пояснили, что военное командование Украины иногда отводит ВСУ, чтобы усилить другие участки фронта или, в иных случаях, избежать окружения. Причем эту же тактику использует и армия РФ.

К какому выводу пришли аналитики

В ISW продолжают считать, что хоть ситуация на некоторых участках фронта серьезная, особенно на Покровском и Гуляйполськом направлениях, однако утверждения Путина и государственных росСМИ преувеличены и не соответствуют действительности, которую они якобы представляют.

"Примечательно, что искаженное представление Кремлем ситуации на местах было настолько далеко от реальности, что известный российский блогер, выступающий за войну, посчитал необходимым выступить с собственным корректирующим заявлением", - резюмировал аналитики.