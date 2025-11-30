В ISW объяснили, зачем Путин лжет о "неизбежном крахе" линии фронта в Украине
В последние дни глава Кремля Владимир Путин и росСМИ активно распространяют ложный нарратив о том, что линия фронта в Украине "неизбежно рухнет". Но на самом деле это не так, и у Москвы просто есть своя определенная цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что РФ намеренно распространяет этот тезис. Цель, вероятно, принудить Запад и Украину согласиться на требования Кремля, которые Москва не может обеспечить себе в военным способом.
Для убедительности, что РФ врет насчет "краха линии фронта", эксперты приводять ряд факторов.
Один из связанных с Кремлем военкоров заметил, что после конференции Путина от 27 ноября, российские госСМИ широко распространяют ложные заявления о "крахе" линии фронта. Причинами называют:
- якобы то, что ВСУ массово дезертируют и сдаются в плен, оставляя большие территории без защиты;
- утверждения, что войска РФ скоро наступят на Киев;
- утверждения, что армия российские войска якобы разгромили ВСУ и им остается только "добить их".
Этот же военкор обвинил росСМИ в том, что они фальсифицируют некоторые территориальные успехи и преувеличивают итак преувеличенные заявления Путина. Кроме того, РФ использует ИИ для создания фейковых видео якобы сдачи украинских бойцов в плен.
"(РосСМИ - ред.) также пытаются усилить усилия Кремля по созданию впечатления, что российские войска неизбежно снесут участки фронта на Украине, уничтожат самые боеспособные элитные подразделения Украины и в целом снизят боеспособность украинских вооруженных сил, и что Украина и Запад должны, следовательно, немедленно уступить требованиям России, прежде чем ситуация для Украины ухудшится", - добавили в ISW.
Российский блогер подтвердил, что линия фронта на самом деле не рушиться, а РФ в свою очередь - далека от победы.
Он также подтверждает, что армия РФ сохраняет инициативу, но ценой больших потерь среди личного состава и материальных средств. Сейчас обе стороны ведут позиционную войну по всей линии фронта, ВСУ также контратакуют, и это в том числе подтверждают все доступные открытие источники с доказательствами с поля боя.
По словам военкора, ВСУ продолжают обороняться в Харьковской области, включая попытки контратаковать в восточной части Волчанска, сопротивляться в направлениях Купянска и Боровой.
Оценка военкора заметно противоречит заявлению Путина от 27 ноября от том, что войска РФ завершили захват Купянска, захватили большую часть Волчанска, а также то, что ВСУ якобы неспособны обороняться от атаке РФ в районе реки Оскол.
Также блогер РФ опроверг утверждения Путина о том, что РФ активно проводит несколько операций по окружению и вынуждает ВСУ оставлять целые оборонительные рубежи.
Военкор сказал, что ВСУ отступают с определенных тактических направлений, но эти случаи не означают, что украинская армия полностью оставляет оборонительные рубежи.
Он пояснили, что военное командование Украины иногда отводит ВСУ, чтобы усилить другие участки фронта или, в иных случаях, избежать окружения. Причем эту же тактику использует и армия РФ.
К какому выводу пришли аналитики
В ISW продолжают считать, что хоть ситуация на некоторых участках фронта серьезная, особенно на Покровском и Гуляйполськом направлениях, однако утверждения Путина и государственных росСМИ преувеличены и не соответствуют действительности, которую они якобы представляют.
"Примечательно, что искаженное представление Кремлем ситуации на местах было настолько далеко от реальности, что известный российский блогер, выступающий за войну, посчитал необходимым выступить с собственным корректирующим заявлением", - резюмировал аналитики.
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на вечер, 30 ноября, на фронте на протяжении суток было зафиксировано 260 боевых столкновений. Наибольшее количество боев снова случились на Покровском направлении. Там было 75 боев.
На днях командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Олег Апостол заявил, что россияне несмотря на все свои попытки не смогут быстро захватить Покровское. По его словам, они увязнут в боях за город, как это уже было в других случаях.
Также мы писали, что спикер 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев сообщил пару дней назад, что РФ сосредоточенна преимущественно на юге Покровска, а не большие группы есть по всей территори агломерации. Он подчернул, что россияне круглосуточно штурмуют позиции ВСУ и несут большие потери.