Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті: за добу зафіксовано 260 боїв

Субота 29 листопада 2025 22:36
Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На фронті станом на 22:00, 29 листопада, від початку доби відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв знову зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Сьогодні противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Вісім бойових зіткнень тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Наразі бої точаться у двох локаціях.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанти, з них 108 - безповоротно. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 44 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив десять наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують втрачати своїх солдатів у боях проти України. Тільки за останню добу, з 28 на 29 листопада, ворог втратив 910 військових. Крім того, Сили оборони України знищили 15 ББМ, 64 одиниці автотехніки та 106 дронів.

Також варто додати, що за час повномасштабної війни РФ втратила в боях проти України понад 1,1 млн осіб, і незабаром цей показник може досягти нової позначки.

Війна в Україні
Новини
