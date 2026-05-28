Головна » Новини » Війна в Україні

В ISW пояснили, чому нова мобілізація не допоможе Росії на фронті

11:31 28.05.2026 Чт
2 хв
Аналітики назвали головні перешкоди
aimg Ірина Глухова
В ISW пояснили, чому нова мобілізація не допоможе Росії на фронті Фото: російські військові (Getty Images)
Примусова мобілізація у РФ не тільки не врятує ситуацію на фронті, але може ще більше погіршити якість російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Кадрова криза та сумнівний ефект нової мобілізації

Аналітики зазначають, що вплив можливої нової хвилі примусового призову в РФ залишається сумнівним через дедалі більші кадрові проблеми російської армії та труднощі з перекиданням військ до фронту.

В ISW звернули увагу, що Росії доводиться не лише компенсувати значні втрати на полі бою, а й шукати нових людей для підрозділів безпілотних систем та захисту тилових регіонів від атак українських дронів.

На тлі цього Кремль розширює кампанії з набору військових на нові категорії населення. Зокрема, йдеться про студентів та жінок, яких залучають до роботи в системах ППО та підрозділах безпілотників.

Водночас темпи контрактного набору в Росії продовжують знижуватися навіть попри збільшення одноразових виплат за підписання контракту.

Проблеми підготовки та падіння боєздатності

Аналітики наголошують, що російська армія вже стикається із серйозними проблемами у підготовці особового складу та операторів дронів. У разі масштабної мобілізації ці труднощі можуть лише посилитися та негативно вплинути на боєздатність військ.

Додатковим чинником стали українські удари безпілотниками, які активно перешкоджають здатності Росії перекидати особовий склад на передову, а також забезпечувати постачання та утримувати позиції на передовій.

Також в Інституті війни вказують на деградацію ефективності російського елітного центру безпілотних систем "Рубікон".

Саме його оператори наприкінці 2025 року допомогли армії РФ домогтися низки поступів на фронті, проте проблеми з підготовкою кадрів та перевантаження системи поступово знизили їхню боєздатність.

У ISW вважають, що Кремль наближається до того моменту, коли кадровий дефіцит стане однією з головних загроз для продовження війни.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію для компенсації великих втрат армії на війні проти України.

За даними джерела РБК-України, РФ готує нову мобілізацію до 300 тисяч осіб, якщо Кремль вирішить продовжувати війну проти України ще на один-два роки. Проте остаточне рішення поки не ухвалено.

В Офісі президента України також не виключають, що російський диктатор Володимир Путін після виборів до Держдуми може оголосити загальну мобілізацію в країні.

