В ISW объяснили, почему новая мобилизация не поможет России на фронте

Принудительная мобилизация в РФ не только не спасет ситуацию на фронте, но может еще больше ухудшить качество российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Кадровый кризис и сомнительный эффект новой мобилизации

Аналитики отмечают, что влияние возможной новой волны принудительного призыва в РФ остается сомнительным из-за все больших кадровых проблем российской армии и трудностей с переброской войск к фронту.

В ISW обратили внимание, что России приходится не только компенсировать значительные потери на поле боя, но и искать новых людей для подразделений беспилотных систем и защиты тыловых регионов от атак украинских дронов.

На фоне этого Кремль расширяет кампании по набору военных на новые категории населения. В частности, речь идет о студентах и женщинах, которых привлекают к работе в системах ПВО и подразделениях беспилотников.

В то же время темпы контрактного набора в России продолжают снижаться даже несмотря на увеличение единовременных выплат за подписание контракта.

Проблемы подготовки и падение боеспособности

Аналитики отмечают, что российская армия уже сталкивается с серьезными проблемами в подготовке личного состава и операторов дронов. В случае масштабной мобилизации эти трудности могут только усилиться и негативно повлиять на боеспособность войск.

Дополнительным фактором стали украинские удары беспилотниками, которые активно препятствуют способности России перебрасывать личный состав на передовую, а также обеспечивать снабжение и удерживать позиции на передовой.

Также в Институте войны указывают на деградацию эффективности российского элитного центра беспилотных систем "Рубикон".

Именно его операторы в конце 2025 года помогли армии РФ добиться ряда успехов на фронте, однако проблемы с подготовкой кадров и перегрузка системы постепенно снизили их боеспособность.

В ISW считают, что Кремль приближается к тому моменту, когда кадровый дефицит станет одной из главных угроз для продолжения войны.