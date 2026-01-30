Історію з Гренландією можуть використати проти України, - Зеленський

"Історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, коли на підтримку Данії відправляється кілька десятків військових, це теж важливий сигнал.

"Я думаю про Україну в цей момент. Паралельно люди проговорюють гарантії безпеки і як завершити війну. Якщо десь там ті території просто визнають, то що буде у нас? Якщо визнають там, то вірогідність, що визнають і тут", - додав глава держави.