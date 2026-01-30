RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Историю с Гренландией могут использовать против Украины, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Кризис вокруг Гренландии могут использовать, чтобы в будущем по похожему сценарию забрать территории у Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

"История с Гренландией - это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это надо смотреть и так", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, когда в поддержку Дании отправляется несколько десятков военных, это тоже важный сигнал.

"Я думаю об Украине в этот момент. Параллельно люди проговаривают гарантии безопасности и как завершить войну. Если где-то там те территории просто признают, то что будет у нас? Если признают там, то вероятность, что признают и здесь", - добавил глава государства.

 

Ситуация вокруг Гренландии

Напомним, ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении США купить остров за 700 млрд долларов.

Американский лидер обосновывает это стратегической необходимостью, утверждая, что Дания не способна защитить регион от "окружения" флотами России и Китая.

Сейчас стороны ведут переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее сувернитет. США и Копенгаген, а также представители острова пытаются договориться об усилении обороны в Арктике, что волновало Трампа и якобы именно это стало причиной его посягательств на территорию.

Также ранее Зеленский заявил, что Дания не обращалась к Украине с просьбой отправить военных в Гренландию. Кроме того, сейчас вопрос войска в стране является дефицитным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДанияГренландия