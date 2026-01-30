Историю с Гренландией могут использовать против Украины, - Зеленский

"История с Гренландией - это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это надо смотреть и так", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, когда в поддержку Дании отправляется несколько десятков военных, это тоже важный сигнал.

"Я думаю об Украине в этот момент. Параллельно люди проговаривают гарантии безопасности и как завершить войну. Если где-то там те территории просто признают, то что будет у нас? Если признают там, то вероятность, что признают и здесь", - добавил глава государства.