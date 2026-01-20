Чи відправить Україна війська в Гренландію: відповідь Зеленського
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Данія не зверталась до України з проханням відправити військових в Гренландію. Крім того, наразі питання війська в країні є дефіцитним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив у відповідь на питання журналістів.
Він наголосив, що всі українські військові під час повномасштабної війни перебувають на фронті, і питання війська на сьогодні є дефіцитним.
"У нас з Метте (Фредеріксен, прем'єрка Данії, - ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталась. Я думаю, тому що всі розуміють, що Україна не в НАТО. Нас не беруть в НАТО. Все це зрозуміло", - йдеться у заяві президента.
Розфокус під час війни в Україні
Зеленський також зауважив, що стурбований розфокусом під час повномасштабної війни в Україні.
"Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас - повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше нема", - сказав він.
Він підкреслив, що поважає Данію, її суверенітет і територіальну цілісність.
"Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу, саме "почула", в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться. І дуже вірю, що не буде якихось великих загроз", - зазначив президент України.
Трамп і Гренландія
Нагадаємо, ситуація навколо Гренландії загострилася після заяв Дональда Трампа про намір США придбати острів за 700 млрд доларів.
Американський лідер обґрунтовує це стратегічною необхідністю, стверджуючи, що Данія не здатна захистити регіон від "оточення" флотами Росії та Китаю.
Через відмову європейських союзників підтримати цю ініціативу, Трамп оголосив про запровадження мит. Зокрема, від 1 лютого ставка на товари з восьми країн НАТО (зокрема Британії, Німеччини та Франції) становитиме 10%, а з 1 червня зросте до 25%.
У відповідь на тиск Вашингтона Данія посилила свій військовий контингент на острові та направила туди головнокомандувача.
Водночас Єврорада скликала позачерговий саміт для координації оборонної та економічної позиції союзників в Арктиці.