Історичний розгром: "Полісся" округлило досягнення українських команд в єврокубках

Статистика розгромів

Перемога "Полісся" стала 120-ю великою звитягою для українських команд у континентальних турнірах.

Загалом своїх суперників у єврокубках громили 12 вітчизняних клубів. Найбільше таких перемог у київського "Динамо" (48) та донецького "Шахтаря" (35).

За турнірами розгроми розподіляються так:

Ліга Європи (Кубок УЄФА) – 56

Ліга (Кубок) чемпіонів – 42

Кубок Кубків – 18

Ліга конференцій – 3

Кубок Інтертото – 1

Найчастіше наші клуби перемагали з рахунком 3:0 (51 раз), 4:0 та 4:1 (по 23).

Абсолютний рекорд належить "Динамо", яке 22 липня 1998 року в рамках кваліфікації ЛЧ розбило в Києві валлійський "Баррі Таун" з рахунком 8:0.

Ювілейні перемоги українських клубів