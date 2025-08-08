Історичний розгром: "Полісся" округлило досягнення українських команд в єврокубках

Житомирське "Полісся", розгромивши угорський "Пакш" з рахунком 3:0 у кваліфікації Ліги конференцій, стало автором ювілейної перемоги українських клубів в історії єврокубків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
Перемога "Полісся" стала 120-ю великою звитягою для українських команд у континентальних турнірах.
Загалом своїх суперників у єврокубках громили 12 вітчизняних клубів. Найбільше таких перемог у київського "Динамо" (48) та донецького "Шахтаря" (35).
За турнірами розгроми розподіляються так:
Найчастіше наші клуби перемагали з рахунком 3:0 (51 раз), 4:0 та 4:1 (по 23).
Абсолютний рекорд належить "Динамо", яке 22 липня 1998 року в рамках кваліфікації ЛЧ розбило в Києві валлійський "Баррі Таун" з рахунком 8:0.
