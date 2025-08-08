Исторический разгром: "Полесье" округлило достижения украинских команд в еврокубках

Житомирское "Полесье", разгромив венгерский "Пакш" со счетом 3:0 в квалификации Лиги конференций, стало автором юбилейной победы украинских клубов в истории еврокубков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт украинской Премьер-лиги.
Победа "Полесья" стала 120-й большой победой для украинских команд в континентальных турнирах.
В общем своих соперников в еврокубках громили 12 отечественных клубов. Больше всего таких побед у киевского "Динамо" (48) и донецкого "Шахтера" (35).
По турнирам разгромы распределяются так:
Чаще всего наши клубы побеждали со счетом 3:0 (51 раз), 4:0 и 4:1 (по 23).
Абсолютный рекорд принадлежит "Динамо", которое 22 июля 1998 года в рамках квалификации ЛЧ разбило в Киеве валлийский "Барри Таун" со счетом 8:0.
