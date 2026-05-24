Історичний головпоштамт на Майдані пошкоджено після атаки РФ (фото)

06:51 24.05.2026 Нд
2 хв
Директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на атаку по відділенню
aimg Пилип Бойко
Фото: пошкоджений головпоштамт на Майдані (Ігор Смілянський)

Головний "листоноша" України виклав фото пошкодженої будівлі. Він заявив, що її швидко відремонтують.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на повідомлення Ігоря Смілянського в Телеграм.

Читайте також: У Києві пошкоджено станцію метро "Лук'янівську" унаслідок атаки

На опублікованих фото видно, що пошкоджень зазнав фасад головпоштамт на Майдані. У дверях вибито шибки. Також вибиті вікна на деяких поверхах будівлі.

Проте директор "Укрпошти" пообіцяв швидко все відремонтувати.

Він сказав, що будівлю і так планували оновити.

"Ми давно планували його трохи відремонтувати - значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", - написав Смілянський.

Основні подробиці атаки на Київ 24 травня

Столиця зазнала одну з найпотужніших атак цієї ночі. Атака була комбінованою: дрони та балістичні ракети. Багато людей зазнали поранень, а одна загинула. Уламки упали у всіх районах столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також РФ влучила одразу в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття, де перебували люди, в іншій спалахнула пожежа.

Вночі значних пошкоджень зазнала і Київська область, яка першою зустріла дрони та ракети загарбників РФ. У всіх районах не обійшлось без руйнувань та постраждалих. Рятувальникам доводилось боротись з вогнем, а медикам надавати першу допомогу.

