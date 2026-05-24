Обстрел Киева Война в Украине

Исторический главпочтамт на Майдане поврежден после атаки РФ (фото)

06:51 24.05.2026 Вс
2 мин
Директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отреагировал на атаку по отделению
aimg Филипп Бойко
Фото: поврежденный главпочтамт на Майдане (Игорь Смелянский)

Главный "почтальон" Украины выложил фото поврежденного здания. Он заявил, что его быстро отремонтируют.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на сообщение Игоря Смелянского в Телеграм.

На опубликованных фото видно, что повреждения получил фасад главпочтамта на Майдане. В дверях выбиты стекла. Также выбиты окна на некоторых этажах здания.

Однако директор "Укрпочты" пообещал быстро все отремонтировать.

Он сказал, что здание и так планировали обновить.

"Мы давно планировали его немного отремонтировать - значит будет возможность быстро восстановить, как и все другие наши отделения после таких ночей", - написал Смелянский.

Основные подробности атаки на Киев 24 мая

Столица подверглась одной из самых мощных атак этой ночью. Атака была комбинированной: дроны и баллистические ракеты. Многие люди получили ранения, а один погиб. Обломки упали во всех районах столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также РФ попала сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие, где находились люди, в другой вспыхнул пожар.

Ночью значительные повреждения получила и Киевская область, которая первой встретила дроны и ракеты захватчиков РФ. Во всех районах не обошлось без разрушений и пострадавших. Спасателям приходилось бороться с огнем, а медикам оказывать первую помощь.

