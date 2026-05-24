Исторический главпочтамт на Майдане поврежден после атаки РФ (фото)

Главный "почтальон" Украины выложил фото поврежденного здания. Он заявил, что его быстро отремонтируют.
Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на сообщение Игоря Смелянского в Телеграм.
Читайте также: В Киеве повреждена станция метро "Лукьяновская" в результате атаки
На опубликованных фото видно, что повреждения получил фасад главпочтамта на Майдане. В дверях выбиты стекла. Также выбиты окна на некоторых этажах здания.
Однако директор "Укрпочты" пообещал быстро все отремонтировать.
Он сказал, что здание и так планировали обновить.
"Мы давно планировали его немного отремонтировать - значит будет возможность быстро восстановить, как и все другие наши отделения после таких ночей", - написал Смелянский.
Столица подверглась одной из самых мощных атак этой ночью. Атака была комбинированной: дроны и баллистические ракеты. Многие люди получили ранения, а один погиб. Обломки упали во всех районах столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также РФ попала сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие, где находились люди, в другой вспыхнул пожар.
Ночью значительные повреждения получила и Киевская область, которая первой встретила дроны и ракеты захватчиков РФ. Во всех районах не обошлось без разрушений и пострадавших. Спасателям приходилось бороться с огнем, а медикам оказывать первую помощь.