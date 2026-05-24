Історичний головпоштамт на Майдані пошкоджено після атаки РФ (фото)

Головний "листоноша" України виклав фото пошкодженої будівлі. Він заявив, що її швидко відремонтують.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на повідомлення Ігоря Смілянського в Телеграм.

На опублікованих фото видно, що пошкоджень зазнав фасад головпоштамт на Майдані. У дверях вибито шибки. Також вибиті вікна на деяких поверхах будівлі.

Проте директор "Укрпошти" пообіцяв швидко все відремонтувати.

Він сказав, що будівлю і так планували оновити.

"Ми давно планували його трохи відремонтувати - значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", - написав Смілянський.