Історичний головпоштамт на Майдані пошкоджено після атаки РФ (фото)
Головний "листоноша" України виклав фото пошкодженої будівлі. Він заявив, що її швидко відремонтують.
Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на повідомлення Ігоря Смілянського в Телеграм.
Читайте також: У Києві пошкоджено станцію метро "Лук'янівську" унаслідок атаки
На опублікованих фото видно, що пошкоджень зазнав фасад головпоштамт на Майдані. У дверях вибито шибки. Також вибиті вікна на деяких поверхах будівлі.
Проте директор "Укрпошти" пообіцяв швидко все відремонтувати.
Він сказав, що будівлю і так планували оновити.
"Ми давно планували його трохи відремонтувати - значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", - написав Смілянський.
Основні подробиці атаки на Київ 24 травня
Столиця зазнала одну з найпотужніших атак цієї ночі. Атака була комбінованою: дрони та балістичні ракети. Багато людей зазнали поранень, а одна загинула. Уламки упали у всіх районах столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також РФ влучила одразу в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття, де перебували люди, в іншій спалахнула пожежа.
Вночі значних пошкоджень зазнала і Київська область, яка першою зустріла дрони та ракети загарбників РФ. У всіх районах не обійшлось без руйнувань та постраждалих. Рятувальникам доводилось боротись з вогнем, а медикам надавати першу допомогу.