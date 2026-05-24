ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Исторический главпочтамт на Майдане поврежден после атаки РФ (фото)

06:51 24.05.2026 Вс
2 мин
Директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отреагировал на атаку по отделению
aimg Филипп Бойко
Исторический главпочтамт на Майдане поврежден после атаки РФ (фото) Фото: поврежденный главпочтамт на Майдане (Игорь Смелянский)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Главный "почтальон" Украины выложил фото поврежденного здания. Он заявил, что его быстро отремонтируют.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на сообщение Игоря Смелянского в Телеграм.

Читайте также: В Киеве повреждена станция метро "Лукьяновская" в результате атаки

На опубликованных фото видно, что повреждения получил фасад главпочтамта на Майдане. В дверях выбиты стекла. Также выбиты окна на некоторых этажах здания.

Однако директор "Укрпочты" пообещал быстро все отремонтировать.

Он сказал, что здание и так планировали обновить.

"Мы давно планировали его немного отремонтировать - значит будет возможность быстро восстановить, как и все другие наши отделения после таких ночей", - написал Смелянский.

Основные подробности атаки на Киев 24 мая

Столица подверглась одной из самых мощных атак этой ночью. Атака была комбинированной: дроны и баллистические ракеты. Многие люди получили ранения, а один погиб. Обломки упали во всех районах столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также РФ попала сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие, где находились люди, в другой вспыхнул пожар.

Ночью значительные повреждения получила и Киевская область, которая первой встретила дроны и ракеты захватчиков РФ. Во всех районах не обошлось без разрушений и пострадавших. Спасателям приходилось бороться с огнем, а медикам оказывать первую помощь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрпочта
Новости
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Аналитика
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами