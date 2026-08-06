Історична посуха: що відбувається в басейні Дністра й чому міліє водосховище

Сьогодні на більшості річок басейну Дністра встановилося маловоддя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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Експерт УкрГМЦ нагадали, що весняне водопілля на річках у 2026 році було слабким.
Крім того, з квітня в Україні триває значний дефіцит опадів.
З огляду на таку ситуацію, водність річок басейну Дністра поступово знижувалася.
Так, вже у липні вона становила лише 10-40% норми.
"А на ділянці Дністра від витоку до Заліщиків - усього 8-19%", - уточнили в Укргідрометцентрі.
Таким чином, за словами спеціалістів, на більшості річок басейну встановилося маловоддя - гідрологічна посуха.
"Коли водність падає до 20% і нижче від середньомісячної норми", - пояснили українцям.
Станом на 5 серпня 2026 року рівні води на багатьох ділянках наблизилися до найнижчих за весь період спостережень.
А місцями - вже опустилися нижче історичних мінімумів за весь період спостережень.
Уточнюється, що станом на 4 серпня приплив до Дністровського водосховища становив лише 50 м³/с, тобто 20% норми.
І він продовжує знижуватися.
"За три місяці, через забезпечення скидів в пониззя Дністра, водосховище спрацьоване майже на 3 метри", - повідомили в УкрГМЦ.
Наголошується, що воно "наближається до найнижчих відміток за весь час свого існування".
"Зважаючи на прогнозовану спекотну погоду з дефіцитом опадів у серпні, існує значна ймовірність подальшого загострення ситуації", - підсумували експерти Укргідрометцентру.
Нагадаємо, 4 серпня представники України та Молдови відвідали Дністровське водосховище та Хотинський водозабір у Чернівецькій області. У Міністерстві економіки та довкілля повідомили, що водосховище - критично міліє, тож для десятків підприємств ввели обмеження.
Тим часом Молдова через обміління Дністра почала використовувати стратегічний запас води.
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