Молдова почала використовувати стратегічний запас води через обміління Дністра

Молдова зіткнулася з однією з найскладніших гідрологічних ситуацій за останні роки. Через обміління Дністра країна вже споживає воду зі стратегічного резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання ziar.md .

Міністр охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хайдер записав відеозвернення безпосередньо з берега Новодністровського водосховища в Україні, звідки живиться Дністер.

За його словами, озеро наполовину порожнє.

"Якщо минулого року середній рівень води становив 117 метрів, то цього року у нас критичний рівень води - 112,9 метра. Тобто, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, у нас на понад чотири метри менше води", - заявив Хайдер.

Чому доводиться використовувати резерв

Основною причиною міністр назвав надзвичайно низький стік приток.

Останніми днями в озеро надходило в середньому лише 30 кубічних метрів води на секунду, тоді як з водосховища скидають близько 85 кубічних метрів для підтримки водопостачання нижче за течією.

Саме ця різниця змушує владу споживати накопичений запас.

"Уряд докладає зусиль для забезпечення громадян водою, але ми повинні пам'ятати, що на даний момент ми споживаємо воду зі стратегічного резерву озера. Але жоден резерв не є безкінечним", - наголосив міністр.

Які заходи вживають

Хайдер закликав громадян відповідально використовувати воду та отримувати інформацію лише з достовірних джерел. Паралельно влада намагається зменшити ризики для системи водопостачання.

Уряд додатково поставив компанії Apa-Canal Chisinau ще чотири мотопомпи, довівши загальну кількість обладнання до п'яти. Вони мають сумарну потужність 4000 кубічних метрів на годину і можуть використовуватися для забору та транспортування води на великі відстані у разі погіршення ситуації.

Чим це загрожує Кишиневу

Влада попереджає, що зменшення обсягу води, яку скидають з озера, може вплинути на роботу водозабірної станції Вадул-луй-Воде - основного джерела питної води для Кишинева. Щоб уникнути перебоїв, на станції збудували штучну дамбу для підтримки необхідного рівня води.