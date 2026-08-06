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Историческая засуха: что происходит в бассейне Днестра и почему мелеет водохранилище

14:36 06.08.2026 Чт
3 мин
Может ли ситуация на Днестре ухудшиться еще больше и от чего это зависит?
aimg Ирина Костенко
Уровень воды в реках бассейна Днестра ощутимо упал (фото иллюстративное: Getty Images)

Сегодня на большинстве рек бассейна Днестра установилось маловодье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Причины маловодья: слабое весеннее половодье и значительный дефицит осадков с апреля привели к тому, что водность рек бассейна Днестра в июле упала уже до 10-40% нормы (а на участке до Залещиков - до 8-19%).
  • Гидрологическая засуха: на большинстве рек бассейна установилось маловодье, когда водность падает до 20% и ниже от среднемесячной нормы.
  • Ситуация на Днестре и водохранилище: уровни воды приблизились или опустились ниже исторических минимумов, приток к водохранилищу составляет лишь 20% нормы, а само оно сработано почти на 3 метра (из-за сбросов воды).
  • Неутешительный прогноз: из-за прогнозируемой жаркой погоды в августе с дефицитом осадков существует вероятность дальнейшего обострения ситуации.

Почему и как снижалась водность в бассейне Днестра

Эксперт УкрГМЦ напомнили, что весеннее половодье на реках в 2026 году было слабым.

Кроме того, с апреля в Украине продолжается значительный дефицит осадков.

Учитывая такую ситуацию, водность рек бассейна Днестра постепенно снижалась.

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Так, уже в июле она составляла всего 10-40% нормы.

"А на участке Днестра от истока до Залещиков - всего 8-19%", - уточнили в Укргидрометцентре.

Таким образом, по словам специалистов, на большинстве рек бассейна установилось маловодие - гидрологическая засуха.

"Когда водность падает до 20% и ниже среднемесячной нормы", - объяснили украинцам.

На Днестре - гидрологическая засуха (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Какова ситуация на Днестре и водохранилище сейчас

По состоянию на 5 августа 2026 года уровни воды на многих участках приблизились к самым низким за весь период наблюдений.

А местами - уже опустились ниже исторических минимумов за весь период наблюдений.

Уточняется, что по состоянию на 4 августа приток к Днестровскому водохранилищу составлял всего 50 м³/с, то есть 20% нормы.

И он продолжает снижаться.

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"За три месяца, из-за обеспечения сбросов в низовье Днестра, водохранилище сработано почти на 3 метра", - сообщили в УкрГМЦ.

Отмечается, что оно "приближается к самым низким отметкам за все время своего существования".

"Учитывая прогнозируемую жаркую погоду с дефицитом осадков в августе, существует значительная вероятность дальнейшего обострения ситуации", - подытожили эксперты Укргидрометцентра.

Напомним, 4 августа представители Украины и Молдовы посетили Днестровское водохранилище и Хотинский водозабор в Черновицкой области. В Министерстве экономики и окружающей среды сообщили, что водохранилище - критически мелеет, поэтому для десятков предприятий ввели ограничения.

Тем временем Молдова из-за обмеления Днестра начала использовать стратегический запас воды.

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