Историческая засуха: что происходит в бассейне Днестра и почему мелеет водохранилище

Главное: Причины маловодья : слабое весеннее половодье и значительный дефицит осадков с апреля привели к тому, что водность рек бассейна Днестра в июле упала уже до 10-40% нормы (а на участке до Залещиков - до 8-19%).

: слабое весеннее половодье и значительный дефицит осадков с апреля привели к тому, что водность рек бассейна Днестра в июле упала уже до 10-40% нормы (а на участке до Залещиков - до 8-19%). Гидрологическая засуха : на большинстве рек бассейна установилось маловодье, когда водность падает до 20% и ниже от среднемесячной нормы.

: на большинстве рек бассейна установилось маловодье, когда водность падает до 20% и ниже от среднемесячной нормы. Ситуация на Днестре и водохранилище : уровни воды приблизились или опустились ниже исторических минимумов, приток к водохранилищу составляет лишь 20% нормы, а само оно сработано почти на 3 метра (из-за сбросов воды).

: уровни воды приблизились или опустились ниже исторических минимумов, приток к водохранилищу составляет лишь 20% нормы, а само оно сработано почти на 3 метра (из-за сбросов воды). Неутешительный прогноз: из-за прогнозируемой жаркой погоды в августе с дефицитом осадков существует вероятность дальнейшего обострения ситуации.

Почему и как снижалась водность в бассейне Днестра

Эксперт УкрГМЦ напомнили, что весеннее половодье на реках в 2026 году было слабым.

Кроме того, с апреля в Украине продолжается значительный дефицит осадков.

Учитывая такую ситуацию, водность рек бассейна Днестра постепенно снижалась.

Так, уже в июле она составляла всего 10-40% нормы.

"А на участке Днестра от истока до Залещиков - всего 8-19%", - уточнили в Укргидрометцентре.

Таким образом, по словам специалистов, на большинстве рек бассейна установилось маловодие - гидрологическая засуха.

"Когда водность падает до 20% и ниже среднемесячной нормы", - объяснили украинцам.

На Днестре - гидрологическая засуха (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Какова ситуация на Днестре и водохранилище сейчас

По состоянию на 5 августа 2026 года уровни воды на многих участках приблизились к самым низким за весь период наблюдений.

А местами - уже опустились ниже исторических минимумов за весь период наблюдений.

Уточняется, что по состоянию на 4 августа приток к Днестровскому водохранилищу составлял всего 50 м³/с, то есть 20% нормы.

И он продолжает снижаться.

"За три месяца, из-за обеспечения сбросов в низовье Днестра, водохранилище сработано почти на 3 метра", - сообщили в УкрГМЦ.

Отмечается, что оно "приближается к самым низким отметкам за все время своего существования".

"Учитывая прогнозируемую жаркую погоду с дефицитом осадков в августе, существует значительная вероятность дальнейшего обострения ситуации", - подытожили эксперты Укргидрометцентра.