Историческая засуха: что происходит в бассейне Днестра и почему мелеет водохранилище

Сегодня на большинстве рек бассейна Днестра установилось маловодье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
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Эксперт УкрГМЦ напомнили, что весеннее половодье на реках в 2026 году было слабым.
Кроме того, с апреля в Украине продолжается значительный дефицит осадков.
Учитывая такую ситуацию, водность рек бассейна Днестра постепенно снижалась.
Так, уже в июле она составляла всего 10-40% нормы.
"А на участке Днестра от истока до Залещиков - всего 8-19%", - уточнили в Укргидрометцентре.
Таким образом, по словам специалистов, на большинстве рек бассейна установилось маловодие - гидрологическая засуха.
"Когда водность падает до 20% и ниже среднемесячной нормы", - объяснили украинцам.
По состоянию на 5 августа 2026 года уровни воды на многих участках приблизились к самым низким за весь период наблюдений.
А местами - уже опустились ниже исторических минимумов за весь период наблюдений.
Уточняется, что по состоянию на 4 августа приток к Днестровскому водохранилищу составлял всего 50 м³/с, то есть 20% нормы.
И он продолжает снижаться.
"За три месяца, из-за обеспечения сбросов в низовье Днестра, водохранилище сработано почти на 3 метра", - сообщили в УкрГМЦ.
Отмечается, что оно "приближается к самым низким отметкам за все время своего существования".
"Учитывая прогнозируемую жаркую погоду с дефицитом осадков в августе, существует значительная вероятность дальнейшего обострения ситуации", - подытожили эксперты Укргидрометцентра.
Напомним, 4 августа представители Украины и Молдовы посетили Днестровское водохранилище и Хотинский водозабор в Черновицкой области. В Министерстве экономики и окружающей среды сообщили, что водохранилище - критически мелеет, поэтому для десятков предприятий ввели ограничения.
Тем временем Молдова из-за обмеления Днестра начала использовать стратегический запас воды.
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