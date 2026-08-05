Дністровське водосховище критично міліє: для десятків підприємств ввели обмеження

Через різке зниження рівня води частина Дністровського водосховища почала нагадувати природне русло річки, а для десятків водокористувачів ввели обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України .

Головне: Критичне маловоддя: Через нестачу опадів та спеку рівень води в Дністровському водосховищі суттєво впав - на окремих ділянках воно вже втратило свої ознаки та нагадує природне русло річки.

Через нестачу опадів та спеку рівень води в Дністровському водосховищі суттєво впав - на окремих ділянках воно вже втратило свої ознаки та нагадує природне русло річки. Обмеження для споживачів: Держводагентство вже обмежило право на спеціальне водокористування для 92 підприємств та організацій у басейні Дністра.

Держводагентство вже обмежило право на спеціальне водокористування для 92 підприємств та організацій у басейні Дністра. Вплив на водопостачання: Зниження рівня води відчули на Хотинському водозаборі в Чернівецькій області, де довелося терміново адаптувати систему, щоб зберегти безперебійну подачу води мешканцям.

Зниження рівня води відчули на Хотинському водозаборі в Чернівецькій області, де довелося терміново адаптувати систему, щоб зберегти безперебійну подачу води мешканцям. Песимістичний прогноз: За даними Укргідрометцентру, спека в серпні утримуватиметься, а кількість опадів буде нижчою за норму, що може ще більше погіршити водогосподарську ситуацію.

За даними Укргідрометцентру, спека в серпні утримуватиметься, а кількість опадів буде нижчою за норму, що може ще більше погіршити водогосподарську ситуацію. Масштаб проблеми: Дефіцит водних ресурсів фіксують і в Європі - зокрема, рекордно низькі рівні води спостерігаються на Дунаї.

Маловоддя на Дністровському водосховищі

4 серпня представники України та Молдови відвідали Дністровське водосховище та Хотинський водозабір у Чернівецькій області.

Через нестачу води рівень у Дністровському водосховищі суттєво знизився. На окремих ділянках воно вже втратило характерні ознаки водосховища й дедалі більше нагадує природне русло річки.

Наслідки відчув і Хотинський водозабір. Підприємству довелося адаптувати систему водозабору, щоб зберегти безперебійне централізоване водопостачання для мешканців громади.

Обмеження використання води

Через дефіцит водних ресурсів Державне агентство водних ресурсів у липні обмежило право на спеціальне водокористування для 92 водокористувачів у басейні Дністра.

За даними міністерства, станом на 4 серпня витрата води у створі міста Заліщики становила лише 38,8 м³/с.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що протягом серпня збережеться спекотна погода, а кількість опадів буде нижчою за кліматичну норму. У міністерстві попереджають, що це може призвести до подальшого погіршення водогосподарської ситуації.

У міністерстві також нагадали, що проблема дефіциту водних ресурсів цього літа стосується не лише України. Рекордно низькі рівні води фіксуються й на Дунаї, що вже впливає на водопостачання та роботу окремих галузей економіки в європейських країнах.