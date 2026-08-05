Дністровське водосховище критично міліє: для десятків підприємств ввели обмеження
Через різке зниження рівня води частина Дністровського водосховища почала нагадувати природне русло річки, а для десятків водокористувачів ввели обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.
Головне:
- Критичне маловоддя: Через нестачу опадів та спеку рівень води в Дністровському водосховищі суттєво впав - на окремих ділянках воно вже втратило свої ознаки та нагадує природне русло річки.
- Обмеження для споживачів: Держводагентство вже обмежило право на спеціальне водокористування для 92 підприємств та організацій у басейні Дністра.
- Вплив на водопостачання: Зниження рівня води відчули на Хотинському водозаборі в Чернівецькій області, де довелося терміново адаптувати систему, щоб зберегти безперебійну подачу води мешканцям.
- Песимістичний прогноз: За даними Укргідрометцентру, спека в серпні утримуватиметься, а кількість опадів буде нижчою за норму, що може ще більше погіршити водогосподарську ситуацію.
- Масштаб проблеми: Дефіцит водних ресурсів фіксують і в Європі - зокрема, рекордно низькі рівні води спостерігаються на Дунаї.
Маловоддя на Дністровському водосховищі
4 серпня представники України та Молдови відвідали Дністровське водосховище та Хотинський водозабір у Чернівецькій області.
Через нестачу води рівень у Дністровському водосховищі суттєво знизився. На окремих ділянках воно вже втратило характерні ознаки водосховища й дедалі більше нагадує природне русло річки.
Наслідки відчув і Хотинський водозабір. Підприємству довелося адаптувати систему водозабору, щоб зберегти безперебійне централізоване водопостачання для мешканців громади.
Обмеження використання води
Через дефіцит водних ресурсів Державне агентство водних ресурсів у липні обмежило право на спеціальне водокористування для 92 водокористувачів у басейні Дністра.
За даними міністерства, станом на 4 серпня витрата води у створі міста Заліщики становила лише 38,8 м³/с.
Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що протягом серпня збережеться спекотна погода, а кількість опадів буде нижчою за кліматичну норму. У міністерстві попереджають, що це може призвести до подальшого погіршення водогосподарської ситуації.
У міністерстві також нагадали, що проблема дефіциту водних ресурсів цього літа стосується не лише України. Рекордно низькі рівні води фіксуються й на Дунаї, що вже впливає на водопостачання та роботу окремих галузей економіки в європейських країнах.
Раніше РБК-Україна розповідало про проблему маловоддя в Україні та її наслідки для річок і довкілля. Експертка Укргідрометцентру пояснила, чому річки дедалі частіше міліють, як на це впливають слабке весняне водопілля, вирубка лісів і забудова берегів, а також розповіла про ризики паводків і селевих потоків у Карпатах під час сильних злив.
Також ми розповідали, у яких регіонах найбільше ризиків пересихання річок.